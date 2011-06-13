  1. جامعه
کلاهبردار بدل انداز به طلا فروشان دستگیر شد

کلاهبرداری که طلاهای بدلی را به عنوان طلای واقعی به فروش می رساند دستگیر و روزانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدی تبار تصریح کرد: در پی تماس تلفنی یکی از طلا فروشان سنندجی مبنی بر اینکه فردی قصد فروش طلای بدلی را دارد، بلافاصله کارآگاهان پلیس در محل حاضر و فرد مورد نظر را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان در ادامه افزود: متهم در بازجویی ها معترف گردید که از یک مغازه بدل فروشی واقع در سنندج چند قطعه طلای بدلی خریداری کرده و در دو مرحله تعداد سه زنجیر و یک حلقه النگوی بدلی به طلا فروشی فروخته است.

درنهایت پرونده متشکله تکمیل و به همراه متهم به دادسرا ارسال و متهم با قرار قانونی روانه زندان شد.

