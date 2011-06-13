به گزارش خبرنگار مهر مراسم معارفه مجید صالح و اعضای کادر فنی تیم فوتبال سایپا صبح امروز دوشنبه در محل این باشگاه برگزار شد که حاشیه هایی از این مراسم را در زیر می خوانید:

* این مراسم با عنوان "صبح نارنجی" قرار بود از ساعت 10 صبح آغاز شود با 45 دقیقه تاخیر به "ظهر نارنجی" تبدیل شد!

* حضور جمعی از پیشکسوتان و همبازیان مجید صالح نظیر رامین محتشمی ، مجتبی تقوی، مجتبی قنبرپور و ... حال و هوای صمیمی را به سالن برگزاری مراسم بخشیده بود.

* از جمع مدیر عاملان سابق باشگاه سایپا ، مهدی دادرس و دارا غزنوی در بین حاضرین دیده می شدند. مجری برنامه گفت که حمید سجادی و مهرداد هاشمی و صالحی هم به این مراسم دعوت شده بودند.

* به دعوت باشگاه سایپا همسر، فرزند و برادر مرحوم حسین عسگری کاپیتان فقید تیم فوتبال سایپا در این مراسم شرکت داشتند و از آنها تقدیر شد.

* مجید صالح در سخنرانی خود گفت: تا به حال در چنین جایگاهی قرار نگرفته بودم و حضور در این جایگاه به انسان حس نوستالوژی خاصی دست می دهد. او همچنین با زنده نگه داشتن یاد و خاطره حسین عسگری گفت: او پس از گلهایی که می زدم اولین کسی بود که من را در آغوش می کشید.

* صالح در پایان سخنان خود در مراسم معارفه از مادرش یاد کرد و در حالی که اشک می ریخت گفت: کاش او زنده بود و این روز را می دید. می دانم دعای خیر او برکت کار من است و اگر موفقیتی دارم از دعای خیر مادر است.

* پخش کلیپی از جشن قهرمانی تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا که در آن یک دختر بچه طرفدار بارسلونا نام "ژاوی" را صدا می زد و دوست داشت تا او را از نزدیک ببیند، تمامی حاضرین را تحت تاثیر قرار داد .

* حمید رضا صدر کارشناس برنامه های تلویزیونی از حاضرین این مراسم بود که بیش از همه مورد توجه دوربین های تلویزیونی قرار داشت .

* نزدیک به 30 خبرنگار و چند دوربین تلویزیونی کار پوشش خبری و تصویری این مراسم را برعهده داشتند.

* حلاجیان مسئول فرهنگی شرکت سایپا اعلام کرد مسئولان این باشگاه 16 معیار را برای انتخاب سرمربی جدید مد نظر داشتند که سایپایی بودن ، با سایپا آشنا بودن و ... از جمله این شاخص ها بوده است!

* مجید صالح هنگام معرفی کردن حمید بابازاده گفت : او تنها کسی است که سایپایی نیستند ولی نشان دادند که دروازه بان ساز هستند و شاگردان بزرگی نظیر طالب لو و رحمتی ثمر کار او هستند.

* آرش کوشا در سخنان خود گفت: هیچکدام از اردوهایی که برای تیم ها برگزار می شود را قبول ندارد و از این نظر از کار خودش و همکارانش راضی نیست .

* سرمربی جدید سایپا با اشاره به بدهی اغلب باشگاه های لیگ برتر گفت : اگر تا سال 2013 این روند ادامه یابد 4 سهمیه مان در لیگ قهرمانان آسیا کاهش خواهد یافت و باید در لیگ غیر حرفه ای ها حضور یابیم .

* از جمع بازیکنان بزرگسال تیم سایپا ابراهیم صادقی کاپیتان و امین منوچهری در این مراسم حضور داشتند و غیبت مایلی کهن و کریم انصاریفرد بسیار سئوال برانگیز بود.