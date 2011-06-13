  1. استانها
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

فرماندار گرگان:

سهمیه اشتغال در گرگان 14 هزار نفر است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان، میزان سهمیه اشتغال در سالجاری در شهرستان را 14 هزار و 200 نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین بعد از ظهر دوشنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: در سال جاری  سهمیه اشتغال در استان 62 هزار نفر بوده که 14 هزار شغل باید در شهرستان ایجاد شود.

وی اظهار داشت: از مجموع اشتغال شهرستان، 9 هزار و 997 شغل باید در بخش مسکن و چهار هزار و 203 شغل در سایر بخشها ایجاد شود.
 
وی عنوان کرد:  60 دستگاه عضو ستاد اشتغال شهرستان هستند و باید برای تحقق اهدفا تلاش کنند.
 
فرماندار گرگان بیان داشت: در سال گذشته تعهد اشتغال استان 33 هزار و 834 و تعهد اشتغال گرگان شش هزار و 893 نفر بوده است.
 
 وی تأکید کرد: دستگاه ها ی اجرایی در شناسایی فرصت های شغلی و اعلام به دبیر خانه ستاد فعالیت مستمر داشته باشند و  همچنین اطلاعات آمار شفاف اشتغالزایی را به دبیر خانه ستاد اشتغال ارسال کنند.

فرماندار گرگان اظهار داشت: شهرستان گرگان از نیرو های کار امد و از پتانسیل و توانمندی های خوبی برخوردار است که می توانیم با همت مسئولان مسئله اشتغال زایی را به مرور زمان حل کنیم.
 
وی افزود: یکی از سیاست های استاندار گلستان اشتغالزایی فرزندان شاهد و جانبازان است که انشاء الله با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدتی  که در دستورکار داریم اشتغالزایی صورت پذیرد.
