سهمیه اشتغال در گرگان 14 هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین بعد از ظهر دوشنبه در ستاد اشتغال شهرستان افزود: در سال جاری سهمیه اشتغال در استان 62 هزار نفر بوده که 14 هزار شغل باید در شهرستان ایجاد شود.

وی اظهار داشت: از مجموع اشتغال شهرستان، 9 هزار و 997 شغل باید در بخش مسکن و چهار هزار و 203 شغل در سایر بخشها ایجاد شود.



وی عنوان کرد: 60 دستگاه عضو ستاد اشتغال شهرستان هستند و باید برای تحقق اهدفا تلاش کنند.



فرماندار گرگان بیان داشت: در سال گذشته تعهد اشتغال استان 33 هزار و 834 و تعهد اشتغال گرگان شش هزار و 893 نفر بوده است.



وی تأکید کرد: دستگاه ها ی اجرایی در شناسایی فرصت های شغلی و اعلام به دبیر خانه ستاد فعالیت مستمر داشته باشند و همچنین اطلاعات آمار شفاف اشتغالزایی را به دبیر خانه ستاد اشتغال ارسال کنند.



فرماندار گرگان اظهار داشت: شهرستان گرگان از نیرو های کار امد و از پتانسیل و توانمندی های خوبی برخوردار است که می توانیم با همت مسئولان مسئله اشتغال زایی را به مرور زمان حل کنیم.



وی افزود: یکی از سیاست های استاندار گلستان اشتغالزایی فرزندان شاهد و جانبازان است که انشاء الله با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدتی که در دستورکار داریم اشتغالزایی صورت پذیرد.