به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدصادق محبی از محققان این طرح با بیان اینکه در این طرح با استفاده از فرآیند فلوفرمینگ روشی برای ساخت لوله ها، سیلندرها و مخازن جدار نازک چند لایه ارائه شد، گفت: در این روش که "اتصال چرخشی" نامگذاری شده است، کاهش ضخامت جداره لوله های فلزی پس از عملیات سطحی باعث اتصال آنها و تولید لوله ای کامپوزیتی و دو فلزی می شود.



وی ادامه داد: اتصال ایجاد شده به وسیله آزمون لایه کنی، بررسی های متالوگرافیکی و مطالعه سطح شکست توسط میکروسکوپ الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفت.



محبی به نتایج به دست آمده از این تست ها اشاره کرد و یادآور شد: نتایج این ارزیابی ها نشان داد که اتصالات اعمال شده بر روی لوله های نازک از استحکام مناسبی برخوردار است.



این پژوهشگر اضافه کرد: این پروژه با همکاری دکتر عباس اکبرزاده دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف اجرایی شد.