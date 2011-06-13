  1. استانها
با وررو 13 دستگاه اتوبوس جدید؛

تعداد ناوگان اتوبوسرانی شهریار به 171 دستگاه افزایش می یابد

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری شهریار گفت: با وررو 13 دستگاه اتوبوس جدید شمار ناوگان اتوبوسهای این سازمان به 171 دستگاه افزایش می یابد.

کاظم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: هزینه خرید این تعداد اتوبوس 182 میلیارد و 720 میلیون تومان است که  82.5 درصد آن یارانه دولت و ازمحل تبصره سیزده و17.5 درصد نیز بهره بری ازبخش خصوصی با تعهد 10  ساله تامین شده است.

وی اظهار داشت: درحال حاضر 158 دستگاه اتوبوس مسافران را در سطح شهر جابجا می کنند.

عزیزی با تاکید بر توچه ویژه به بحث جابجایی مسافران  به منظور تامین حداکثری رفاه شهروندان، گفت:  ورود 13 دستگاه جدید که توسط بخش خصوصی خریداری شده  تعداد این ناوگان را به 171 دستگاه می رنساند که این خود باعث افزایش توان این سازمان در برآوردن نیازهای شهروندان است.

این مسئول در تشریح نوع و کیفیت اتوبوسهای جدید عنوان کرد: اتوبوسهای فوق تک محوره، کولردار و از نوع اسکانیا و ساخت شرکت عقاب افشان می باشد که طول آن 12 متراست.

عزیری گفت: اتوبوسهای جدید قابلیت جابجایی 45 مسافررا دارند.

اتوبوسهای شهریار در13 خط درون شهری و برون شهری فعال می باشد که هردستگاه بطور میانگین روزانه 300 مسافر را جابجامی نماید.

