خودکشی زن سعودی از ترس کتک/ سقوط آزاد از طبقه چهارم ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، این زن سعودی که تاکنون نامش فاش نشده است در پی کتک خوردن از همسرش در شهر قصیم دچار مشکلات روحی روانی شده بود.

خانواده این زن نیز با مشاهده این حالت وی تصمیم گرفتند وی را به خانه خودشان در مدینه منتقل کنند. اما این زن در نهایت در پی همین مشکلات روحی تصمیم گرفت خودش را از طبقه چهارم ساختمان به پایین پرتاب کند.



طبقه چهارم ساختمان مورداشاره در شهر مدینه

خواهر این زن سعودی تاکید کرد: خواهرم چهار سال پیش زمانی که 17 سال داشت با همسرش ارتباط پیدا کرد. شوهر وی که دو بچه از خواهرم داشت همیشه وی را به دیوانگی متهم می کرد و در نظر داشت او را به یک تیمارستان منتقل کند.

وی افزود: اما در نهایت ارتباط شوهرخواهرم با یک زن دیگر بسیار به حالت روانی خواهرم ضربه وارد کرد. خواهرم حافظ قرآن بود که در نهایت به این سرنوشت دچار شد وی در آخرین لحظات زندگی اش نیز نام شوهرش را بر زبان می آورد.

خاطرنشان می شود حوادثی از این دست همواره در عربستان مشاهده می شود. اخیرا یک مرد سعودی نیز دخترش را به دلایل واهی به صحرا برده، سوزانده و آن را دفن کرده بود.