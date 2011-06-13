مدیران نمونه تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرداری ورامین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که روز دوشنبه برگزار شد، رئیس شورای اسلامی شهر ورامین طی سخنانی با تجلیل از فعالیتهای سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرداری ورامین افزود: کسب عنوان عضویت هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور توسط مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری و فعالیتهای مجدانه و چشمگیر سازمان اتوبوسرانی شهرداری در مناسبتهای مذهبی و ملی طول سال از جمله 14 و 15 خرداد امسال ستودنی و قابل تجلیل است.

محمد حسن فرجی تأکید کرد: برخی مدیران شهرستان نیز در ایام مناسبتهای خرداد با شهرداری همکاری شایسته ای داشته و در جهت باشکوهتر برگزار شدن ویژه برنامه های این ایام، فعالیتهای ارزنده ای داشته اند که در این مراسم از آنان تجلیل می شود.

در حاشیه جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ورامین با اهدای لوح سپاس و هدیه، از حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت و مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان به جهت انتخاب ایشان برای دومین سال متوالی به عنوان مسئول نمونه کشوری و همچنین از علیرضا محمدی نیا و حسن عبدالملکی مسئولان سابق و جدید دفتر واحد مرکزی خبر ورامین به جهت فعالیتهای رسانه ای آنان و علی اصغر خوشنام و یزدان خانی مدیران عامل سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری ورامین تجلیل شد.