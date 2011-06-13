تمام آثار تاریخی در استانها معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علویان صدر ظهر دوشنبه در سومین همایش ثبت آثار ملی در کنار تالاب چغاخور بروجن، ثبت هدف از برگزاری همایش ثبت آثار ملی را حفاطت از آثار فرهنگی تاریخی کشور عنوان کرد و بیان داشت: میراث فرهنگی منوط به ابنیه های تاریخی نیست بلکه ما باید به میراث معنوی نیز توجه داشته باشیم.

وی افزود: میراث فرهنگی درست اندیشیدن را یاد می دهد و اساس تفکر در دیدن درست است و دیدن درست موجب کشف حقایق می شود.

وی تصریح کرد: پایه فکر درست از شناخت درست نشات می گیرد ومیراث فرهنگی منوط به یک شخص وادبیات فردی نیست بلکه در امر میراث فرهنگی همه با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته باشند.

وی یادآور شد: ثبت آثار می تواند سر منشا به نمایش گذاشتن فرهنگ ملی درتمامی نقاط کشور باشد و قابلیت فرهنگی و تاریخی کشور را به جامعه معرفی کنند.

علویان صدر با اشاره به اینکه تفکر ملی برخواسته از اراده ملی است و باید در جامعه کنونی تفکر در زمینه های تاریخی و فرهنگی کشور نهادینه شود، بیان داشت: در بناهای تاریخی خود باید به بافت توجه کنیم و مجموعه های به هم پیوسته را در کنار یکدیگر با یک سیستم ارتباطی با عناصرمختلف به هم اتصال دهیم.

وی تصریح کرد: در بناهای تاریخی بازسازی داشته باشیم و امنیت بناهای تاریخی را نیز ایجاد کنیم