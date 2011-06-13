به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری عصر دوشنبه با بیان اینکه برای پرونده متهمان بمب گذاری و به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای هنوز حکمی صادرنشده گفت: متاسفانه برای پرونده شهید علی محمدی حکمی صادر نشده و یا حکم نهایی نشده است. این پرونده به دادگاه رفت ولی به دلیل نقص در پرونده هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حکم پنج متهمی که در رابطه با پرونده متجاوزان خمینی شهر دستگیر شده اند اجرا شده یا باید کل متهمین دستگیر شوند گفت: یکی از اصرارهای ما در این سالها برخورد با اراذل و اوباش و کسانی که امنیت مردم را سلب می کنند بوده است. گاهی اوقات تکرار این اعتراضات باعث واکنش رسانه ها شده اما باید این حساسیت را حفظ و موارد مشابه را تکرار کنیم.



سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به خانواده ها سفارش می کنم که مراقب فرزندان و بستگانشان باشند تا عفت عمومی را خدشه دار نکنند. ممکن است اگر مرحله اول که کوتاهی در شئونات اسلامی بود رعایت می شد این تعرضات صورت نمی گرفت.

محسنی اژه ای تاکید کرد در برخورد با جانیان این پرونده به سرعت اقدام خواهیم کرد و دادستان و نیروی انتظامی در حال شناسایی سایر متهمان هستند.



محسنی اژه ای ادامه داد: در برخی از پرونده ها به دلیل آنکه جرایم مرتبط با هم هستند امکان اجرای حکم به صورت جداگانه وجود ندارد اما در این پرونده می توان متهمین دستگیر شده را مجازات کرد.



وی اضافه کرد: افراد دستگیر شده به زودی محاکمه می شوند. همچنین برخی افراد نیز شناسایی اما هنوز دستگیر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره تعرض به یکی از روحانیون که منجر به آسیب دیدگی شدید چشم او شده بود گفت: هفته گذشته یک روحانی پس از مشاهده اینکه چند نفر اراذل و اوباش برای دختری ایجاد مزاحمت کرده است وارد عمل می شود که متاسفانه از سوی این مهاجمین مورد تعرض قرار می گیرد. اما اگر این دختر رعایت حجاب خود را می کرد چنین مشکلاتی برای خود و خانواده و از همه مهمتر این روحانی ایجاد نمی کرد.



محسنی اژه ای از خانواده ها خواست با توجه به آغاز فصل تابستان در خصوص پوشش دختران خود دقت بیشتری انجام دهند تا در دام افراد شیطان صفت نیفتند و همچنین برای دیگران نیز مزاحمت ایجاد نکنند.



دادستان کل کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه نظارت قوه قضائیه بر افزایش کمپهای ترک اعتیاد غیر مجاز گفت: این موضوع مربوط به ستاد مواد مخدر می شود که ریاست آن بر عهده نیروی انتظامی بود اما بر اساس دستور رئیس جمهور، وزیر کشور مسئول آن شد.این ستاد اخیرا مصوبه ای داشته که این مصوبه ابلاغ نیز شده است و بر اساس آن معتادین با معرفی قوه قضائیه به این کمپ ها معرفی می شوند.



توضیح درباره جزئیات مرگ هدی صابر





دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به جزئیات مرگ هدی صابر گفت: حکم وی قطعی و در حال گذراندن دوران محکومیتش بود.



وی افزود: ساز و کار قانونی رسیدگی به بیماران در زندان اینگونه است که پیش از قطعی شدن حکم اگر احیانا افراد دچار مریضی و ناراحتی شدند می توانند بنا به تشخیص پزشک بدون اخذ نامه قاضی یا دادستان به مراکز بهداری خود زندان منتقل شوند. اما در صورتیکه محکومیت وی قطعی شده باشد سازمان زندان ها باید به دادسرا اطلاع دهد و دادستان نیز مشکل پزشکی او را به خانواده وی اطلاع دهند تا اگر پزشک خانوادگی دارند به بیماری وی رسیدگی کنند. در این مورد نیز بر اساس گزارش دادستان وتحقیقات انجام شده در روز 20 خرداد وی قبل از فوت از ناحیه قلب احساس ناراحتی می کند که مورد معاینه دکتر بهداری اوین قرار می گیرد. پزشک اعلام می کند نیاز به نوار قلب نیست اما پس از چند ساعت از معاینات اولیه دوباره وی احساس ناراحتی کرده که در مرحله دوم آزمایشات تخصصی انجام شده و تشخیص داده می شود صابر سکته کرده است که بلافاصله معاینات پزشکی انجام می شود اما وی فردای آن روز فوت می کند.



محسنی اژه ای تاکید کرد: در نامه ای خواستار آن شده ام بررسی شود که آیا مراحل رسیدگی به بیماری وی به درستی انجام شده است. ضمن اینکه در پرونده نیز مشخص نشده بود که تمام مراحل انجام شده یعنی پس از قطعیت بیماری به دادستان و خانواده وی اطلاع داده شده است که اگر این روند اجرا نشده باشد حتما موضوع را پیگیری می کنیم.



مقدمات پزشکی حکم قصاص متهم اسید پاشی فراهم شده است





محسنی اژه ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اسید پاشی گفت: این حکم اگر شاکی پرونده رضایت ندهد حتما اجرا می شود و حتی قصاص نیز نمی تواند زجری را که او و خانواده اش تحمل می کنند برطرف کند.



وی ادامه داد: حکم وی به دلیل اینکه این خانم برای ادامه معالجات خود در خارج از کشور به سر می برد هنوز اجرایی نشده و چنانچه بازگردد و همچنان اصرار به اجرای حکم داشته باشد قصاص اجرا می شود زیرا مقدمات پزشکی قصاص فراهم شده است.