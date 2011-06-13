18 مرکز اوقات فراغت در شهرستان ری فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در سی و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری افزود: درصورتی که فعالیت 18 مرکز در یک جهت باشد و هدف مشخصی را مدنظر قرار دهند، نتیجه بهتری در شهرستان حاصل می شود.

وی با تأکید بر برنامه ریزی برای پرکردن اوقات فراغت گفت: پرکردن اوقات فراغت به تنهایی کافی نیست، بلکه غنی سازی آن باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه شهرری ادامه داد: اوقات فراغت فقط مختص تابستان نیست بلکه در طول سال و روزانه باید مد نظر متولیان این امر باشد.

وی بیان کرد: در برنامه های اوقات فراغت توجه به نکاتی ضروری است و آن اینکه جوانان ما چه یاد می گیرند و چه حرفه ای باید بیاموزند و در کنار این برنامه ها باید آموزش عملی نیز ببینند.

حجت الاسلام شاهچراغی افزود: اصل نشاط باید در برنامه اوقات فراغت گنجانده شود چرا که در تفریح و تفرج است که می توان به امور با اهمیت دیگر پرداخت.