15 پروژه کشاورزی در سربیشه به بهره ‌برداری می ‌رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از برترین های بخش کشاورزی شهرستان اظهارداشت: پروژه های کشاورزی شهرستان سربیشه در زمینه های دامپروری، باغبانی، تجهیز و نوسازی اراضی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی به بهره ‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در این شهرستان افزود: در این راستا کشت کود سبز در سطح 132هکتار از اراضی شهرستان اجرا شده است.

رضوی با بیان اینکه 300 هکتار از راضی سربیشه زیر کشت جو است، ادامه داد: شخم 780هکتار بقایا، خرید ادوات کشاورزی، برگزاری پنج دوره کلاس آموزشی و توزیع سه هزار و 200 نسخه پیام ترویجی از اقدامات جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه است.

فرماندار سربیشه نیز در جلسه با اشاره به تولید بیش از 90 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شهرستان گفت: مشکلات بخش کشاورزی و کشاورزان به دستگاههای متولی استانی باید منعکس شود.

سید علیرضا حسینی با بیان اینکه تجلیل از نمونه‌ ها باید به صورت منطقه‌ ای و دهستانی نیز انجام شود، بیان داشت: مهمترین ویژگی نمونه های بخش کشاورزی ریسک پذیری و توکل برخدا بوده است که در باید این الگو ها برای سایر کشاورزان نیز ترویج شود.

در این مراسم از 35 نفر نمونه های بخش کشاورزی در زمینه های دامپروری ، باغبانی ، زراعت ، منابع طبیعی، آبخیزداری، عشایر وزنان روستایی تجلیل به عمل آمد.