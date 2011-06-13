اهمیت محیط زیست دریایی در برنامه پنجم/ارزش اقتصادی جنگلهای حرا

به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفادار بعد از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به جایگاه و اهمیت محیط زیست دریایی در برنامه پنجم توسعه، بیان داشت: در استان هرمزگان یک ذخیره گاه زیستکره، هفت منطقه حفاظت شده و چهار تالاب بین المللی در نوار ساحلی وجود دارد.

وی ادامه داد: از 14 جزیره استان هرمزگان جزیره شیدور تحت عنوان پناهگاه حیات وحش و تالاب بین المللی و جزیره فارور تحت عنوان منطقه حفاظت شده مورد حفاظت قرار دارد و همچنین جزیره شیدور به عنوان تنها آبسنگ جزیره ای حفاظت شده کشور محسوب می گردد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان اظهار داشت: از حدود 1.4 میلیون هکتار مساحت تالابهای بین المللی ایران 200 هزار هکتار یعنی چهار تالاب در هرمزگان قرار دارد و همچنین 66 هزار کیلومتر مربع از آبهای آزاد کشور در استان هرمزگان وجود دارد.

وفادار به جایگاه مهم محیط زیست دریایی در هرمزگان اشاره کرد و افزود: دومین و سومین بیوم غنی زیستی دنیا یعنی جوامع مرجانی و جنگل های مانگرو در آبهای ساحلی هرمزگان وجود دارد که همه این موارد نشان از اهمیت محیط زیست دریایی هرمزگان در کشور دارد.

وی با اشاره به خطراتی که محیط زیست دریایی هرمزگان را تهدید می کند، تصریح کرد: تهدیدات و تعارضاتی که محیط زیست دریایی را تهدید می کنند شامل استخراج نفت و قاچاق سوخت، ساخت و ساز در سواحل و تخریب زیستگاههای ساحلی و دریایی، تخلیه زباله و مواد زاید در دریا، مانورهای نظامی و انفجارات، فعالیت های بی رویه صیادی و صید غیر مجاز، آلودگی های حرارتی، آلودگی هوا و صنایع، لایروبی و لایریزی اسکله ها و بندرگاهها، کشتیرانی، فعالیت های کشاورزی، تفرج و تسهیلات گردشگری، خشکسالی و کاهش آب های روان ساحلی، فعالیت های اقتصادی همانند نیروگاهها و آب شیرین کن ها، اسکراب غیر اصولی شناورها و پدیده های جهانی محیط زیست همانند گرم شدن زمین هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان عنوان کرد: شعار ملی محیط زیست کشور در سال 90 بهبود محیط زیست با جهاد اقتصادی است که در این راستا ما برنامه هایی همچون ارزش گذاری اقتصادی جنگلهای حرا را در دست اقدام داریم.