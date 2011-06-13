برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت در شهرقدس تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که یکهزار و 500 شرکت کننده داشت، یکصد نفر موفق به کسب امتیاز در بخش استادان، کارکنان و دانشجویی شدند.

در این مراسم به نفرات اول تا سوم مسابقات در بخشهای مختلف کتبی و شفاهیهدایایی تعلق گرفت و در بخش دیگر نیز از میان 250 نفر شرکت کننده مسابقات احکام و تدبیر در قرآن که هر ترم در چند نوبت برگزار می شود، 10 نفر هدیه گرفتند.

همچنین از نفرات برتر مسابقه مقاله نویسی با عنوان نماز پژوهی که در سه مقطع استادان، کارکنان و دانشجویان برگزار شد با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.