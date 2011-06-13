مازندران میزبان مسابقات ورزشی دانش آموزان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان علی سهرابی رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران از آمادگی مازندران برای میزبانی این مسابقات خبر داد.

وی افزود: مسابقات بدمینتون و آمادگی جسمانی با حضور هزار و 500 ورزشکار، مربی و همراه از یکم تیرماه در مجتمع ورزشی شهید چمران رامسر برگزار می شود.

سهرابی با اشاره به اینکه مسابقات کشوری فوتسال دانش آموزان متوسطه در اردوگاه شهدای دانش‌آموز (بادله) برگزار می شود اظهار داشت: شش تیم از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، سمنان، گیلان و مازندران در این مسابقات شرکت دارند که مسابقات این رشته از اول تا هفتم تیرماه برگزار می شود.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه دانش آموزان مازندرانی در سال87 تعداد هفت مدال طلا کسب کردند افزود: این مدال ها در سال تحصیلی جاری به 20 مدال رسیده است.

وی افزود: دو بازیکن تیم ملی فوتبال دانش آموزی کشور که در مسابقات جهانی برزیل مقام دوم را کسب کردند، از مازندران بودند.

540 هزار دانش آموز در مدارس مازندران تحصیل می کنند.