به گزارش خبرنگار مهر، حمید جلالوندی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: معدن مس علی آباد که در شهرستان تفت واقع شده است، در صورت بهره برداری مشکلاتی در منطقه ایجاد می کرد که با انجام کارشناسی های مختلف بهره برداری از آن به طور کامل منتفی شد.

وی افزود: بهره برداری این معدن از ناحیه منطقه دره زرشک با محدودیتهای بسیار مدنظر قرار گرفته اما هنوز کمیته ارزیابی آن تشکیل نشده است.

جلالوندی در مورد معدن سرب و روی مهدی آباد نیز عنوان کرد: این معدن ذخیره بزرگی است و محیط زیست تحت شرایطی با بهره برداری از آن مشکلی ندارد و با بهره برداران آن به توافق هایی نیز رسیده است.

نیاز به حمایتهای دولتی کارایی انجمنهای محیط زیست را کاهش می دهد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت انجمنهای دوستدار محیط زیست در استان یزد اظهار داشت: این انجمن ها تخصصی نیستند و همواره نیازمند حمایتهای دولتی هستند که این امر کارایی آنها را کاهش می دهد.

جلالوندی یادآور شد: این انجمنها تشکلهای قوی ندارند و نمی توانند به عنوان یک گروه مطالبه گر به فعالیت خود بپردازند.

لزوم انجام کار تخصصی از سوی انجمنهای محیط زیست

وی بیان داشت: سازمان‌های مردم نهاد ما بیشتر علاقمندان به محیط زیست هستند و تخصصی در این زمینه ندارند که این امر کارایی آنها را تا حد زیادی کاهش داده و سبب شده تا عملکرد مناسبی در زمینه محیط زیست نداشته باشند.

جلالوندی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به چالشهای اصلی محیط زیست در استان یزد افزود: خشکسالی، ریزگردها، حفاری معادن و ... از مهمترین چالشهای زیست محیطی استان یزد به شمار می رود.

وی اظهار داشت: این چالشها هم اکنون شناسایی شده و برای رفع آنها برنامه ریزیهای بسیاری انجام شده است که برای اجرای این برنامه ها به شدت نیازمند مشارکت مردم و همکاری و همراهی دستگاه ها و ادارات مختلف هستیم.

یزد برای مقابله با ریزگردها نیازمند اعتبار است

جلالوندی با اشاره به بحران ریزگردها در استان یزد عنوان کرد: در مورد ریزگردها، طرح جامع آلودگی هوا در کلانشهرها دیده شده اما شهر یزد را به عنوان هشت کلانشهر کشور نمی شناسند در حالی که این استان به لحاظ منابع آلودگی دچار مشکلات متعددی است.

وی بیان داشت: طرح جامع آلودگی هوا در یزد مطالعه و اجرا نشده و لازم است در برای رفع مشکلات ناشی از ریزگردها، برای یزد نیز برنامه ریزیهایی انجام شود.

جلالوندی با تاکید بر اینکه برای مقابله با ریزگردها نیازمند اعتباراتی هستیم، افزود: اعتبارات دولتی در این زمینه تنها برای استانهای جنوبی و جنوب غربی در نظر گرفته شده در حالی که استان یزد نیز در این زمینه نیازمند اعتبارات است.

سلیس کوبی کارخانه شیشه اردکان مشکل زیست محیطی ندارد

مدیرکل محیط زیست استان یزد در بخش دیگری از این نشست همچنین در مورد مشکلات زیست محیطی که ممکن است کارخانه شیشه اردکان به عنوان بزرگترین تولید کننده شیشه در خاورمیانه در بخش سلیس کوبی ایجاد کند، افزود: فرآیند سیلیس ‌کوبی در فضای پوشیده انجام می‌ شود و هیچ خروجی نخواهد داشت و محیط زیست نیز مجوز آن را صادر کرده است.

وی اظهار داشت: بازدیدهایی نیز از سوی کارشناسان محیط زیست انجام شده و این اطمینان حاصل شده که سیلیس ‌کوبی در فضای کاملا پوشیده و بدون خروجی ذرات معلق شیشه انجام می‌ شود و خروجی از اگزوزی صورت می ‌گیرد که برای آن فیلتر در نظر گرفته شده است.

جلالوندی در عین حال عنوان کرد: البته صنعت و معدن به طور قطع تخریبهای خود را به هر نحو که باشد بر جای خواهند گذاشت.