به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دانشور بازیکن ملی پوش تیم گیتی پسند ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز دوشنبه با آقای طاهری مدیرعامل باشگاه مذاکره کردم و برای حضور در این فصل به توافق دست یافتم و امیدوارم بتوانم بازیکن موثری برای تیم در فصل پیش رو باشم.

وی ادامه داد: به دنبال کسب عنوان آقای گلی در این فصل هستم اما هدف اولم کسب عنوان قهرمانی با تیم گیتی پسند است و برای رسیدن به این هدف نیز از تمام وجود مایه خواهم گذاشت.

دانشور درباره رقابتهای تورنمنت چین نیز گفت: قبل از اعزام به این مسابقات، شرایط خوبی داشتیم اما با برکناری حسین شمس شرایط تیم به یکباره به هم ریخت و در مجموع از نظر روحی برای این مسابقات آماده نبودیم و البته صانعی برای تیم زحمت کشید تا روحیه تیم ایده آل باشد ولی نمی توان منکر شد که رفتن حسین شمس بی تاثیر نبود.

آقای گل لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: تیم ژاپن نشان داد از قدرت زیادی برخوردار شده و بزرگترین درسی که کسب کردیم این بود که در تمام تورنمنتها با قدرت کامل وارد میدان شویم.

دانشور درباره تعویق لیگ برتر فوتسال نیز گفت: تعویق لیگ تنها از این نظر که تیمها با آمادگی بیشتر وارد مسابقات می شوند مفید است اما با توجه به زمان کم ما بین اتمام لیگ و آغاز جام ملتهای آسیا می تواند دردسر ساز باشد و به بازیکنان ملی پوش فشار وارد شود.