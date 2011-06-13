100 روحانی و مبلغ دینی به مساجد استان مرکزی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود چمانی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در جمع معاونان فرهنگی دستگاههای اجرایی گفت: همچنین 40 روحانی و مبلغ در ایام اعتکاف امسال از شهر قم به استان مرکزی اعزام و در مساجد به بیان مسائل دینی و پاسخگویی به سوالات شرعی می پردازند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف امسال در 126 مسجد استان مرکزی بیان داشت: تعداد مساجدبرگزار کننده مراسم اعتکاف سالجاری در مقایسه با سال گذشته که 118 مسجد بوده 9 مورد بیشتر از سال گذشته می باشد.

وی یادآور شد: در سال گذشته 15 هزار و 130 نفر در استان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند که مطمئنا این تعداد در مراسم اعتکاف سال جاری افزایش خواهد یافت.