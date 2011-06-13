86 درصد کشاورزان نیشابور کمتر از 10 هکتار زمین دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نبوی نامقی عصر دوشنبه در همایش تبیین و ارتقاء جایگاه نظام بهره‌برداری شهرستان، اظهار کرد: محور برگزاری همایش تبیین و ارتقای نظام بهره‌برداری، توجه دست‌اندر‌کاران بخش کشاورزی به این محدودیت‌ها و به ‌ویژه شدت خرده مالکی و راه‌های جلوگیری از آن است.

وی با اشاره به معضل خرده مالکی در بخش کشاورزی، اظهار داشت: در کشور ما 86 درصد بهره ‌برداران زمین‌های کشاورزی، قطعات زیر 10 هکتار با متوسط دو هکتار هستند.

نبوی افزود: از همین دو هکتار متوسط مالکیت کشت زمین‌های کشاورزی نیز، در هفت نقطه پراکندگی وجود دارد، که باید در این‌باره اقدام جدی صورت گیرد.

وی، مدیران عامل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی را عناصر و عامل اصلی فعال در حوزه کشاورزی نامید و تاکید کرد: از خرد شدن اراضی کشاورزی باید جلوگیری شود تا امکان کشاورزی مکانیزه فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور تصریح کرد: تبیین و ارتقای جایگاه نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در این امر ما را کمک خواهد کرد و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی قادرند به‌عنوان بستر مناسب برای اجرای طرح‌ها و سیاست‌های کشاورزی پایدار خصوصا طرح‌های آب و خاک و ارتقای بهره‌وری آب و مکانیزاسیون فعالیت کنند.

نبوی افزود: تثبیت جایگاه نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در معاونت آب و خاک و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی، گامی ارزشمند و منطقی در راه نیل به توسعه پایدار بخش کشاورزی خواهد بود.

در این همایش یک روزه 150 نفر از مدیران عامل و ارکان شرکت‌های تعاونی تولید روستایی به منظور تبیین و ارتقاء نظام بهره‌برداری در کشاورزی هم‌اندیشی کردند.