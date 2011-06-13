ورود 25 درصد فاضلاب بندرعباس به دریا/جلوگیری از ساخت 12 موج شکن

به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفادار بعد از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به مشکلات فاضلاب بندرعباس برای محیط زیست، اظهار داشت: میزان استاندارد فاضلاب تصفیه شده باید 150 باشد که این رقم در بندرعباس چهار هزار است و این امر به دلیل مشکلات و ظرفیت کم تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس است.

وی افزود: از آب تصفیه شده فاضلاب می توان برای آبیاری فضاهای سبز و دیگر موارد استفاده کرد اما به علت تصفیه نامناسب فاضلاب در بندرعباس و استاندارد نبودن آن ما اجازه استفاده از آن را صادر نکرده ایم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره فرسودگی لوله های شبکه جمع آوری فاضلاب در بندرعباس، عنوان کرد: متاسفانه در 20 سال گذشته برای این کار از لوله های مناسب و ایزوله استفاده نشده و این لوله ها به علت شوری آب دریا فرسوده شده و مشکلاتی را برای محیط زیست دریا ایجاد کرده است.

وفادار ادامه داد: در حال حاضر 25 درصد از فاضلاب شهر بندرعباس معادل 300 لیتر در ثانیه وارد دریا می شود.

وی به مشکلات کشتارگاه صنعتی بندرعباس اشاره کرد و بیان داشت: چون کشتارگاه پروتئین مورد نیاز جامعه را تامین می کند نمی توان آن را تعطیل کرد اما ما به شهرداری دستور داده ایم تا آماده شدن کشتارگاه جدید کشتارگاه فعلی را بهسازی کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در خصوص ساخت 45 موج شکن در هرمزگان گفت: با بررسیهایی که در این خصوص انجام دادیم جلوی ساخت 12 موج شکن به علت مشکلاتی که برای جنگل های حرا ایجاد می کردند گرفته شد و باید برای ساخت موج شکن ها بررسی دقیق تر و مکان یابی بهتری صورت گیرد.

وفادار با تاکید بر مشکل آلودگی هوا در غرب بندرعباس به علت وجود کارخانه های صنعتی، تصریح کرد: کارخانه های هرمزآل و فولاد هرمزگان مجوز زیست محیطی نداردند و به فعالیت خود ادامه می دهند اما ما نمی توانیم آنها را رها کنیم و وضعیت زیست محیطی آنها را همواره کنترل می کنیم.

وی در ادامه افزود: همچنین اجلاس ذخیره گاه محیط زیست منطقه "ساکام" آبان ماه امسال با حضور 15 کشور منطقه در جزیره قشم برگزار خواهد شد.