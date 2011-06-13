کشته شدن 32 عضو طالبان در بادغیس/ کشف دو تن مواد مخدر در هلمند

به گزارش خبرگزاری مهر از شهر هرات، مقامات ارتش افغانستان اعلام کردند در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت بادغیس در شمال غرب کشور، 32 عضو طالبان کشته و 25 فرد دیگر زخمی شدند.

ژنرال شهزاده رئیس پلیس ولایت هرات در یک نشست خبری گفت : عملیات نیروهای امنیتی افغانستان از سه روز گذشته در شهرستان قدس آغاز شد که تا کنون ادامه دارد.

بنا به گفته شهزاده، در این عملیات 32 عضو طالبان کشته، 25 نفر زخمی و دو فرد دیگر با مقداری مهمات منفجره بازداشت شدند.

این مقام امنیتی همچنین از کشته شدن چهار سرباز ارتش در جریان این عملیات و زخمی شدن سه فرد دیگر خبر داد و گفت : عملیات نظامی تا پاکسازی این مناطق از وجود مخالفان ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که نیروهای طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده اند.

مقامات پلیس در ولایت جنوبی هلمند از کشته شدن چهار عامل انتحاری در عملیات پلیس خبر دادند.

چهار عامل انتحاری که قصد انجام حملات انتحاری در ولایت هلمند را داشتند با دو خودرو حاوی مواد منفجره شناسایی و نیروهای پلیس به آنها تیراندازی کردند.

خبر دیگر پلیس ولایت هلمند از کشف و ضبط بیش از دو تن مواد مخدر در خانه ای در این ولایت و بازداشت دو نفر خبر داد.