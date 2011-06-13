مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان و جمعی از مدیران استان مراسم معارفه بهنام نظری به عنوان مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان برگزار شد.

بهنام نظری که پیش از این به عنوان مشاور استاندار و مدیر حراست استانداری کردستان فعالیت می کرد، از این پس به عنوان مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری و سرپرست حراست انجام وظیفه خواهد کرد.

مدیر کل جدید امنیتی و انتظامی استانداری کردستان در این مراسم اظهار داشت: افزایش هماهنگی و تعامل بین دستگاه ها و سازمان های مسئول در حوزه امنیتی یکی از نیازهای اصلی و مهم است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نظری بیان کرد: در حال حاضر مقوله بسیار مهم امنیت در تمامی حوزه ها مورد توجه قرار می گیرد و با توجه به تهدیدات دشمن باید فعالیت در این عرصه در ساعت و زمان مشخصی محدود نشود و همه نیز در راستای افزایش سطح امنیت جامعه وظیفه دارند و باید مشارکت داشته باشند.

وی که متولد شهرستان قروه است فعالیت در مرکز تحقیقات و همچنین مرکز علمی و کاربردی جهاد کشاورزی استان کردستان را در سابقه خود دارد.

در حالی بهنام نظری به عنوان مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان منصوب شد که گفته می شود وی قرار بوده طی روزهای آینده به عنوان فرماندار در یکی از شهرستان های استان مرکزی مشغول به کار شود.

بعد از انتصاب علیرضا شهبازی به استاندار کردستان از تیرماه سال گذشته تاکنون بخش زیادی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی در این استان تغییر کرده اند.