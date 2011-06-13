تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف/ مبارزه با فساد مهمترین خواسته مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شهرهای مختلف مغرب روز گذشته شاهد تظاهرات علیه فساد دولتی بود. معترضان با سر دادن شعارهایی براندازی حکومت، تغییر قانون اساسی و از بین رفتن فساد حاکم در دستگاه های دولتی این کشور را خواستار شدند.

اغلب اعتراضات در شهرهای رباط، دار البیضا، سلا، فاس و مراکش صورت گرفت. این تظاهرات به دعوت جنبش انقلابی 20 فوریه برگزار شد.

محمد ششم پادشاه مغرب از آغاز اعتراضات مردمی در کشورش که در پی انقلابهای مصر و تونس از تاریخ 20 فوریه آغاز شده است کمیته ای را برای انجام اصلاحات قانون اساسی و کاهش اختیارات خود در مقابل افزایش اختیارات دولت و پارلمان تشکیل داده است. هدف از تشکیل این کمیته مهار اعتراضات شهروندان این کشور است.