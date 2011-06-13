اختصاص 100 میلیارد ریال برای ترخیص واگنهای متروی تهران از گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین تابشفر با بیان این مطلب گفت : در خاتمه سال 89 نیز مبلغ 270 میلیارد ریال برای کمک به ترخیص واگن های متروی تهران از گمرک ، که به دلیل عدم پرداخت بدهی های انباشته شده قبلی شهرداری تهران به بانک ها در گمرک مانده بود ، پرداخت شد.

وی افزود: در سال جاری 12 واگن دو طبقه و چهار لوکوموتیو به شرکت متروی تهران تحویل شد که متعلق به متروی هشتگرد بود اما با توجه به آن که این خط هنوز به بهره برداری نرسیده این قطارها موقتا به خط 5 متروی تهران تحویل داده شده تا از آن برای جابه جائی مسافران خط متروی تهران – کرج استفاده شود.

تابشفر در ادامه اظهار کرد :سهم شهرداری تهران از یارانه بلیت پرداختی در حوزه حمل ونقل عمومی شهری سال 89 جمعا مبلغ 740 میلیارد ریال بود که به مترو و اتوبوسرانی تهران پرداخت شده است.

قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین گفت: از 400میلیارد تومان یارانه بلیت حمل و نقل عمومی که در سال 1390 به شهرداریها اختصاص یافته حداقل 150 میلیارد تومان به مترو و اتوبوسرانی تهران پرداخت خواهد شدکه تا چند روز آینده حداقل 20 درصد ان از خزانه دریافت و به شهرداریها پرداخت خواهد شد.

وی در زمینه استفاده طرح های قطار شهری از انتشار اوراق مشارکت نیز گفت : بر اساس ماده 51 قانون بودجه سال 1390 کل کشور،به شهـرداریها اجازه داده می‌شـود تا مـبلغ 16 هـزار میلـیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارهای شهری با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 ‌درصد دولت و 50 درصد شهرداریها منتشر کنند که در صورتی که شهرداریهای واجد شرایط از این روشهای نوین تامین اعتبارت با برنامه ریزی و اعمال مدیریت مناسب بهره ببرند ، می توانند گام های خوبی برای توسعه قطار شهری ها بردارند.

تابشفر همچنین با اشاره به اینکه تقویت مترو در کلان‌شهرها از اولویت‌های دولت است از اختصاص 4 میلیارد دلار به توسعه قطارهای شهری کشور در قالب فاینانس خبر داد و گفت : 2 میلیارد دلار از این فاینانس ها مربوط به متروی شهر تهران است.

