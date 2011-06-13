به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه باشگاه تراکتورسازی آمده است: با وجود اینکه بیش از 2 هفته از استعلام باشگاه تراکتورسازی از سازمان لیگ در خصوص ادامه همکاری فراز کمالوند با این باشگاه با شماره نامه 795/110- م مورخه 7/3/1390 می گذرد و حتی نتیجه این استعلام منفی اعلام شد اما همه تلاش‌ها برای رفع مشکل پیش آمده معطوف شد.

در ادامه این بیانیه خاطرنشان شده است: متاسفانه علی رغم پیگیری‌های حضوری در هفته گذشته که با همکاری آقای آجرلو نیز دنبال شد نتیجه‌‍ای حاصل نشد. لذا آقای کمالوند نمی تواند مربیگری تیم تراکتورسازی را بر عهده بگیرد. برابر اطلاع، نامبرده به سازمان لیگ فراخوانده شده است.

روابط عمومی باشگاه تراکتورسازی از مذاکره با مربیان دیگر خبر داده و اعلام کرده است: مدیریت باشگاه در این روزها که از سویی با مسئله فوق مواجه بود و برای رفع مشکل بوجود آمده تلاش می کرد و از سویی نگران آینده سرمربی تیم تراکتورسازی بود با بررسی‌های مختلف روی گزینه‌های دیگر، چند نفر از مربیان سرشناس را مد نظر قرار داد و صحبت هایی نیز انجام شد.

در بخش پایانی این بیانیه با امیدواری از آینده باشگاه تراکتورسازی یاد شده و آمده است: امروز که عدم امکان همکاری آقای کمالوند اعلام می شود سرمربی جدید تراکتورسازی که توافق لازم نیز با ایشان به عمل آمده به زودی به همه دوستداران تراکتور معرفی می شود و از اینکه از بابت از دست دادن مهره‌های کلیدی تیم از سوی برخی‌ها، در بین هواداران ایجاد نگرانی شده است بی پایه و اساس بوده و به امید خدا تراکتور 90 را همه در خاطره ها حک خواهند کرد.