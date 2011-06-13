ترکیب کابینه جدید لبنان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، نشست سه جانبه در کاخ بعبدا منجر به شکل گیری دولت جدید شد.



بر اساس این گزارش، این نشست با حضور نبیه بری رئیس پارلمان و نجیب میقاتی مامور تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد.



سهیل بوجی دبیرکل ریاست شورای وزیران لبنان، مراسم تشکیل دولت را اعلام خواهد کرد.

نجیب میقاتی پس از اعلام ترکیب جدید لبنان تاکید کرد خواستارگفتگوی ملی برای رفع تمام اختلافات هستیم.



میقاتی خاطر نشان کرد ترکیب دولت مورد رضایت نبیه بری رئیس پارلمان لبنان است.



شبکه العربیه مدعی ملاحظات جنبشهای حزب الله و امل در خصوص ترکیب دولت جدید لبنان شده است.



ترکیب دولت جدید لبنان پس از گذشت چهار ماه از مامور شدن نجیب میقاتی برای این مسئولیت اعلام می شود.

