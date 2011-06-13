ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ملارد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که با حضور فرماندهان انتظامی استان تهران و مسئولان محلی ملارد برگزار شد، پلیس این منطقه کار خود را به صورت تخصصی آغاز کرد.

فرمانده انتظامی استانهای تهران و البرز در این مراسم اظهار داشت: با راه اندازی این ستاد، پلیس می تواند خدمات ویژه انتظامی و امنیتی را به مردم شهرستان ملارد ارائه دهد.

پلیس راهنمایی و رانندگی به زودی مستقر می شود

سردار علیرضا اکبرشاهی افزود: راه اندازی پلیس راهنمایی و رانندگی در ملارد یکی از نیازهای این شهرستان است که درصورت تأمین مکانی مناسب، این واحد نیز به زودی در منطقه مستقر خواهد شد.

وی گفت: اطلاع رسانی دقیق و به موقع از طریق رسانه ها به ویژه رسانه های ملی و مشارکت مردم در امور انتظامی و امنیتی، نقش بسزایی در افزایش ضریب امنیت دارد.

فرماندار شهرستان ملارد نیز بیان کرد: افزایش درجه کلانتری ها و استقرار پاسگاهها در مراکزی همچون سرآسیاب، مارلیک، مهرچین، امیرآباد و یوسف آباد قوام در این شهرستان ضروری است.

ناصر بورد افزود: ساختمان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ملارد در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و با هزینه 10 میلیارد ریال احداث و تجهیز شده است.

سرهنگ محسن صفری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ملارد معرفی شد.