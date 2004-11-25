مسابقات دوبل و انفرادي در مرحله يك هشتم نهايي پيگيري شد

به گزارش خبرنگار " مهر" در ادامه هفته دوم دومين دوره رقابتهاي بين المللي تنيس فيوچرز كه در جزيره كيش به همت موسسه ورزش و تفريحات سالم برگزار مي شود عصر روز چهارشنبه ديدارهايي در قسمت انفرادي و دوبل برگزار شد.

در اين ديدارها و در قسمت انفرادي تنيس بازان كشورهاي اتريش ، لهستان ، هلند ، آلمان و جمهوري چك برحريفان خود پيروز شدند. در قسمت دوبل نيز چهار ديدار برگزار شد كه در نخستين بازي دو بازيكن اهل فرانسه با نتيجه 2 برصفر حريفان خود از كشورهاي چك و لهستان را شكست دادند.

در دومين بازي تيم دو نفره تنيس بازان آلمان و اتريش موفق شدند با نتيجه 2 بر صفر حريفان خود از كشور چك را شكست دهند . در سومين ديدار تيم دو نفره آلمانها با نتيجه 2 بر صفر حريفان خود از كشورهاي فرانسه و پرتغال را مغلوب كردند. در آخرين بازي دوبل اين روز تيم دو نفره بازيكنان شيلايي موفق شدند با نتيجه 2 بر صفر تيم دو نفره شهاب حسني و يار اسپانيايي را مغلوب سازند.

نكته قابل توجه اينكه در پايان اين مسابقات كليه بازيكنان تنيس كشورمان در قسمت دوبل و انفرادي از دور مسابقات حذف شدند. مرحله يك چهارم نهايي انفرادي و نيمه نهايي دوبل از امروز در مجموعه ورزشي المپيك كيش پيگيري خواهد شد.