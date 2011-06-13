جرات انجام کارهای بزرگ موجب تحول کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد مصطفی نجار ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توانسته طی 32 سال اخیر علیرغم همه محدودیت ها و توطئه ها روز به روز در رسیدن به اهداف و آرمان های خود فعالانه عمل کند، افزود: آنچه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز به آن دست یافته حاصل خون دل خوردن ها و پایمردی های ملت بزرگ ایران است که همواره به عنوان خار چشم استکبار جهانی بوده است.

وی ظرفیت های موجود در کشور را برای توسعه مطلوب توصیف کرد و با یادآوری اینکه باید تلاش شود از ظرفیت های موجود در کنار نیروی انسانی مبتکر و خلاق و پویا استفاده بهینه صورت بگیرد، ادامه داد: آنچه در حال حاضر کشور باید به آن توجه ویژه داشته باشد استفاده بهینه از منابع و پتانسیل های کشور است که باید سعی شود در حوزه های مختلف این ظرفیت ها به شکل بالقوه فعالیت نماید.

نجار در ادامه با یادآوری بحث هدفمند کردن یارانه ها، کاهش هزینه ها و بالا رفتن نرخ بهره وری را از جمله دستاوردهای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد.

وی گفت: روش مصرف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بالا رفتن و بهره وری در این زمینه رشد پیدا کرده است.

وزیر کشور تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: مراقبت از روند موجود در اجرای روند هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه واقع شود و همه مدیران اجرایی و ستادی باید در این خصوص فعالانه تلاش کنند.

وی با اشاره به وجود قاچاق سوخت در کشور تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها را در این خصوص یادآور شد و گفت: قاچاق سوخت با هدفمند سازی یارانه ها کاهش پیدا کرده و امیدواریم این روند در آینده با تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به صفر برسد.

نجار مقطع کنونی کشور را مقطع جهش و پیشرفت در عرصه های مختلف دانست و با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی تاکید کرد: همه مدیران و مسئولان کشور باید با تلاش ویژه در راستای تحقق اهداف شعار سال اقدام کرده و در این مسیر از هیچ تلاشی مضایقه نکنند.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به وضعیت امنیتی کشور فرآیند موجود در زمینه حفظ امنیت عمومی و اخلاقی کشور را مطلوب و زبانزد در جهان و منطقه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با تلاش های صورت گرفته در زمینه امنیت اخلاقی و برخورد با ناهنجاری ها و همچنین امنیت مرزها جایگاه مطلوبی را داشته و در تلاش برای بهتر شدن این وضعیت هستیم.

وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در اوج اقتدار و عزت قرار دارد، بیداری اسلامی در شمال آفریقا و کشورهای منطقه را از آثار ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: آتش بیداری اسلامی به جان استکبار و صهیونیست ها افتاده است.

وی در ادامه تحولات صورت گرفته در استان زنجان در حوزه های مختلف را مورد ارزیابی قرار داد و با تاکید بر اینکه استان زنجان توانسته به پیشرفت و تحول چشمگیر در حوزه های مختلف دست پیدا کند گفت: نامگذاری پایتخت شور و شعور حسینی و شهر غواصان دریادل برای استان زنجان فرصتی ارزشمند و دارای نکات فراوان است و استان زنجان در این زمینه توانسته گام های موثری را بردارد.

نجار با یادآوری اینکه دور سوم سفرهای استانی ، فرهنگی است، بهره گیری از این سفرها را گامی ارزشمند در توسعه فرهنگی مناطق مختلف کشور دانست.

ظهر امروز با حضور وزیر کشور اولین جشنواره گندم، آرد و نان در محل نمایشگاه های دائمی کاسپین شهر زنجان افتتاح شد.