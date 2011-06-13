اقتدار اطلاعاتی انقلاب اسلامی استکبار را به هراس انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید امنیتی و انتظامی استانداری کردستان با بیان این مطلب اظهار داشت: نیروهای اطلاعانی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و توان هر چه تمامتر در مقابل دشمن ایستادگی کرده و با اقدامات خود آنها را به هراس انداخته اند.

وی یادآور شد: در حال حاضر هماهنگی و انسجام در بین نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در سراسر کشور باعث حفظ اقتدار و صلابت نظام اسلامی شده و هرگونه حرکت مزدورانه دشمنان را با دقت فراوان زیر نظر دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: دشمنان با ارائه پروژه ایران هراسی در صدد ایجاد بستر بدبینی علیه کشورجمهوری اسلامی ایران در میان سایر کشورها جهان هستند که در این رابطه باید با همدلی و هوشیاری این ترفند دشمنان را نقش برآب کنیم .

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت استان کردستان افزود: این استان در بسیاری از ابعاد امنیتی در بین سایر استان های کشور از جایگاه مناسبی برخوردار است که برای ارتقا جایگاه کردستان و رسیدن به وضعیت مطلوب همه مسئولان اجرایی استان باید تلاش خود را مضاعف کنند.

وی در پایان گفت: مردم انقلابی و همیشه در صحنه کردستان کوشش کنند تا با شناخت برنامه ها و دسیسه های خصمانه دشمنان همواره در کنار مسئولان از این انقلاب دفاع کنند.

در ادامه این جلسه بهنام نظری که پیش از این به عنوان مشاور استاندار و مدیر حراست استانداری کردستان فعالیت می کرد با حفظ سمت به عنوان مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان منصوب و معرفی شد.