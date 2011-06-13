به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی گفت: این دوره با هدف آشنایی مسئولان و فعالان هیئت های مذهبی با سیره و زندگانی امام رضا(ع) با همکاری آستان قدس رضوی برپا شده بود.

وی افزود: این دوره با حضور 160 نفر از مسئولان هیئت های مذهبی به مدت 16 ساعت آموزشی در محل دبیرستان امام خمینی(ره) به پایان رسید.

فاطمی افزود: استادان اعزامی از آستان قدس رضوی و استادان شهرستانی سرفصل های این دوره شامل آشنایی با فرق و مذاهب، مهارتهای زندگی، اخلاق در تشکها، مدیریت تشکلها، جنگ نرم، حرم شناسی و آداب زیارت را تدریس کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: در شهرستان بیش از 170 هیئت فعالیت می کند که در مرحله بعد برای باقیمانده هیئات برنامه های آموزشی اجرا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری آزمون پایان دوره آموزش آشنایی با سیره و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) وِیژه کارکنان ادارات در این شهرستان خبر داد.

فاطمی گفت: این دوره به مدت 20 ساعت آموزشی با هدف آشنایی با سیره امام در زمینه های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در محل این اداره برگزار شد.

وی افزود: در این دوره 60 نفر از کارکنان خواهر ادارات شرکت کردند که پس از بررسی آزمون گواهینامه پایانی مورد تأیید معاونت راهبردی منابع انسانی رئیس جمهوری اعطا خواهد شد.