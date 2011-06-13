  1. استانها
  2. تهران
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

غلامحسین آرام:

اسلامشهر به ایجاد و گسترش صنایع مختلف نیاز دارد

اسلامشهر به ایجاد و گسترش صنایع مختلف نیاز دارد

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار اسلامشهر گفت: شهرستان اسلامشهر با دارا بودن استعدادهای فراوان به ایجاد و گسترش صنایع مختلف نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین آرام در بازدید عصر دوشنبه خود به همراه رئیس دانشگاه صنعتی شریف از شرکت صنایع چوب ایران و شرکت سبلان تهویه در اسلامشهر افزود: شهرستان اسلامشهر برای ایجاد و گسترش صنایع کوچک و بزرگ با توجه به دارا بودن نیروی کار جوان و خلاق، نیازمند توجه بیشتری است.

وی بیان کرد: وجود 12 هزار و 500 واحد صنعتی و 200 هزار کارگر در شهرستان اسلامشهر نشان دهنده استعدادهای فراوان این منطقه در عرصه تولید، کشاورزی و صنعت است.

این مسئول ادامه داد: منابع مالی خوبی در شهرستان وجو دارد که باید برای رفع مشکل و بهبود شرایط استفاده شود و در این راستا باید نقاط ضعف نیز به سرعت مرتفع شود.

کد خبر 1334595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها