هوای اراک امروز هم به مرحله هشدار رسید

امیر انصاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان غلضت ذرات معلق در هوای شهر اراک طی دو روز گذشته بیش از 250 میکروگرم برمتر مکعب یوده که بالاتر از حد مجاز (90 میکروگرم در متر مکعب) می باشد.

وی ادامه داد: بخش عمده این آلودگی به حضور ناخوانده ریزگردهای عربی از کشورهای عربستان، عراق و سوریه و... و بخش دیگر به آلودگی ناشی از فعالیت صنایع و تردد خودروها است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از زنان باردار، کودکان و سالمندان خواستدر صورت امکان از تردد در فضاهای باز و اماکن شلوغ شهری خودداری کنند.