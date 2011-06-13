نمایش توانمندیهای هرمزگان در نمایشگاه بین المللی محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محبوبی نژاد بعد از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در تهران، بیان داشت: اداره کل محیط زیست هرمزگان در این نمایشگاه قصد دارد تا با توجه به توانمندیهای زیست محیطی فراوان در هرمزگان این توانمندی ها را به معرض دید بگذارد.

وی با اشاره به وجود صنایع بزرگ در هرمزگان، عنوان کرد: از دیگر محورهای ما در این نمایشگاه به نمایش گذاشتن قابلیتهای صنعتی و گردشگری هرمزگان در کنار مباحث زیست محیطی آنهاست.

مجری اداره کل محیط زیست هرمزگان در نمایشگاه بین المللی محیط زیست افزود: وجود خلیج فارس یک نعمت بزرگ برای استان هرمزگان است که ما سعی داریم تا محیط زیست خلیج فارس را در نمایشگاه بین المللی محیط زیست به خوبی نشان دهیم.

محبوبی نژاد ادامه داد: قصد داریم در این نمایشگاه به همگان بگوییم که با وجود تحریم های فراوان صنایع و گردشگری در هرمزگان چه پیشرفت قابل توجهی داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از 22 تیرماه سال جاری به مدت سه روز در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.