به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی ازه ای در نشست خبری عصر دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا نیروی انتظامی می تواند بدحجابها به مراجع قضائی معرفی کند گفت: در بحث بدحجابی باید ابتدا خود خانواده ها رعایت کنند تا کار به دادسرا و دادگاه نکشد چون بر اساس قانون برخورد با جرائم مشهود از وظایف نیروی انتظامی بوده و بدحجابی هم جرم محسوب می شود.

وی افزود: قوه قضائیه و شخص دادستان کل کشور از اقدامات ناجا برای برخورد با بدحجابی و بد پوششی حمایت می کند که در این زمینه مجتمع ویژه ای در تهران و شعبات ویژه ای در شهرستانها برای رسیدگی به اینگونه ناهنجاریها ایجاد شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آلودگیهای اخیر هوا در کشور گفت: دولت اقدامات خوبی برای مقابله با گرد و غبار انجام داده است. انشاء الله مسئولان مربوطه هم به وظایف خود به درستی عمل کنند زیرا آلودگی هوا با جان میلیونها شهروند ارتباط دارد.



محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که بر اساس کدام قانون رئیس قوه قضائیه می تواند نرخ دیه را تعیین کند گفت: در مورد دیه باید بگویم در قتل عمدی که قابل قصاص نیست قاتل یک سال وقت دارد مبلغ دیه را پرداخت کند، در قتل شبه عمد قاتل دو سال فرصت دارد و در قتل خطا سه سال ولی در این میان ارزانترین مورد دیه شتر است چون قیمت پائینی دارد. شاید قاتل بخواهد به جای 100 شتر یکهزار گوسفند بدهد مانعی ندارد.

وی افزود: اینکه چه کسی دیه را تعیین می کند مسلما قاضی و چه کسی می گوید چقدر دیه باید پرداخت شود رئیس قوه قضائیه. اما در این مورد نرخ دیه بر اساس قیمت شتر از سوی وزیر دادگستری به قوه قضائیه پیشنهاد می شود که امسال به جهت اعلام نرخ 90 میلیون تومانی، وزیر دادگستری طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد داد 60 روز مهلت بدهد تا نرخ دقیق قیمت شتر دوباره محاسبه و برای رفع عوارض اجتماعی ناشی از بالارفتن نرخ دیه کار کارشناسی انجام شود که موافقت شد.