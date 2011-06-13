  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

احتمال آبگرفتگی در استانهای شمال غرب کشور

احتمال آبگرفتگی در استانهای شمال غرب کشور

طی امروز و فردا در اوایل شب به سبب بارشهای موقتی با رعد و برق در شمال آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل احتمال آبگرفتگی معابر و سیلاب وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی نشان می دهد که در سه روز آینده برای برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. در این مدت خلیج فارس مواج است.

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در نوار غربی، تهران و برخی نقاط از استان های واقع در مرکز گرد و غبار و وزش باد با غلظت کمتر ادامه دارد.

همچنین طی روز های دو شنبه و سه شنبه در اوایل شب به سبب بارش های موقتی گاهی با رعد و برق در شمال آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل احتمال آبگرفتگی معابر و سیلاب وجود دارد.

در بیشتر نقاط کشور به ویژه نیمه شمالی طی روز های پایانی هفته جاری دمای هوا به تدریج افزایش می یابد.
 

کد خبر 1334605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها