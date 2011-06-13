احتمال آبگرفتگی در استانهای شمال غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی نشان می دهد که در سه روز آینده برای برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. در این مدت خلیج فارس مواج است.

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در نوار غربی، تهران و برخی نقاط از استان های واقع در مرکز گرد و غبار و وزش باد با غلظت کمتر ادامه دارد.



همچنین طی روز های دو شنبه و سه شنبه در اوایل شب به سبب بارش های موقتی گاهی با رعد و برق در شمال آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل احتمال آبگرفتگی معابر و سیلاب وجود دارد.

در بیشتر نقاط کشور به ویژه نیمه شمالی طی روز های پایانی هفته جاری دمای هوا به تدریج افزایش می یابد.

