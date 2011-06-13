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۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

نفت خام در رینگ صادراتی بورس کالای ایران پذیرش شد

در چهل و چهارمین جلسه هیئت پذیرش بورس کالای ایران، نفت خام سنگین صادراتی ایران (IR/H) مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : دراین جلسه پذیرش نفت خام سنگین صادراتی ایران مطرح و پس از بحث و تبادل نظر برای عرضه در رینگ صادراتی بورس کالای ایران به تصویب رسید.
 
محمودرضا خواجه نصیری اظهار داشت : معاملات نفت خام سنگین ایران هم به صورت نقدی و هم بر اساس سلف موازی استاندارد انجام خواهد شد.
 
وی خاطر نشان کرد: عرضه این کالا از سوی شرکت ملی نفت ایران و با قراردادهای یک هزار بشکه ای انجام خواهد شد.

مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس  افزود: سایر اطلاعات مربوط به عرضه این کالا از طریق سایت اینترنتی بورس کالای ایران و همزمان با انتشار اطلاعیه عرضه کالا منتشر خواهد شد.
 
فاز نخست راه اندازی بورس نفت ، اواخر بهمن ماه سال 1386 با مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران آغاز شد.
 
در فاز دوم این طرح بزرگ ، رینگ صادراتی فرآورده های نفتی و پتروشیمی آبان ماه سال 1388 در جزیره کیش راه اندازی شد که فاز سوم و نهایی آن با عرضه‌های بنزین، نفت کوره آغاز و نهایتاً با عرضه نفت خام تکمیل می شود.
 
کد مطلب 1334610

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