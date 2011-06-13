نفت خام در رینگ صادراتی بورس کالای ایران پذیرش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : دراین جلسه پذیرش نفت خام سنگین صادراتی ایران مطرح و پس از بحث و تبادل نظر برای عرضه در رینگ صادراتی بورس کالای ایران به تصویب رسید.



محمودرضا خواجه نصیری اظهار داشت : معاملات نفت خام سنگین ایران هم به صورت نقدی و هم بر اساس سلف موازی استاندارد انجام خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد: عرضه این کالا از سوی شرکت ملی نفت ایران و با قراردادهای یک هزار بشکه ای انجام خواهد شد.

مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس افزود: سایر اطلاعات مربوط به عرضه این کالا از طریق سایت اینترنتی بورس کالای ایران و همزمان با انتشار اطلاعیه عرضه کالا منتشر خواهد شد.



فاز نخست راه اندازی بورس نفت ، اواخر بهمن ماه سال 1386 با مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران آغاز شد.



در فاز دوم این طرح بزرگ ، رینگ صادراتی فرآورده های نفتی و پتروشیمی آبان ماه سال 1388 در جزیره کیش راه اندازی شد که فاز سوم و نهایی آن با عرضه‌های بنزین، نفت کوره آغاز و نهایتاً با عرضه نفت خام تکمیل می شود.

