بهره برداری از 50 هزار هکتار زمین در جوین نیاز به برنامه ریزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان، گفت: جوین دارای مزیت ها و فرصت های فراوانی همچون واقع شدن در محل اتصال کریدور شرق و غرب است، که این امر فرصت مناسبی برای اتصال به شمال کشور و کوتاه شدن مسیرهای ترانزیتی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: مکانیزاسیون سیستم آبیاری و تغییر الگوی کشت با توجه به تنوع محصول در این شهرستان از جمله اقداماتی است که در رونق بخشیدن به کشاورزی سهم بسزایی دارد.

عبدالملکی تصریح کرد: بخش کشاورزی این شهرستان سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال برای این منطقه و شهرستان های همجوار مانند سبزوار و جغتای دارد.

وی تصریح کرد: توجه به بخش صنعت در این شهرستان با توجه به نزدیکی آن به حمل و نقل ریلی از دیگر مواردی است که باید در این شهرستان به آن توجه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: تسهیل در امر سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در رونق اقتصادی و توسعه شهرستان سهم عمده ای دارد که مسوولان دستگاه های اجرایی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

مهدی فروزان فرماندار شهرستان جوین نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از ابتدای سال تاکنون به برخی از مشکلات این شهرستان اشاره کرد و خواستار تمدید مهلت بازپرداخت وام کشاورزان با توجه به طوفان و سیل و تگرک چند روز گذ شته شد.

وی افزود: واگذاری کارخانه فولاد جوین به بخش خصوصی نیز باعث رکود نسبی در پیشرفت این پروژه شده که باید نسبت به تسریع در عملیات اجرایی و بهره برداری از این پروژه برنامه ریزی شود.