به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر قرائتی با اعلام این خبر اظهار داشت: دوره تربیت مبلغ تفسیر در راستای تامین نیروی کارآمد در راستای بیان تفسیر و پاسخگویی به نیاز روزافزون در این زمینه برگزار می‌شود.



وی بیان کرد: فارغ‌التحصیلان سطح سه حوزه و طلابی که در سطح سه تخصصی تفسیر اشتغال دارند و دارای حداکثر سن 33 سال هستند پس از قبولی در مصاحبه می‌توانند در این دوره شرکت کنند.



دبیر ستاد تفسیر استان قم تصریح کرد: طلابی که با موفقیت این دوره را به پایان رسانند از گواهینامه پایان دوره بهره‌مند ‌و در مراکز تبلیغی و رسانه‌ها به کار گرفته می‌شوند.



به گفته وی متقاضیان شرکت در این دوره تا 30 خرداد ماه سال جاری فرصت دارند، مدارکی شامل دو قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و گواهی علمی خود را به خیابان شهدا، کوچه آمار، فرعی اول سمت چپ ساختمان مرکز تخصصی مهدویت تحویل دهند.



قرائتی بیان کرد: این مبلغان به شهرستان‌ها، کانون‌ها و دانشگاه‌ها بر اساس نیاز مشاهده شده به عنوان مدرس تفسیر اعزام می‌شوند ولی نهاد اعزام‌کننده ستاد تفسیر نیست.



وی ادامه داد: لیست استادان با تخصص و شماره تلفن آنها در اختیار نهادها برای انتخاب قرار می‌گیرد.



دبیر ستاد تفسیر استان قم عنوان کرد: 115 نفر در شش دوره گذشته آموزش‌های لازم را فراگرفتند و در دوره کنونی حداقل 35 نفر برای دریافت آموزش‌ها پذیرش می‌شوند.



وی در پایان اظهارداشت: طلاب در طول ایام هفته در سال تحصیلی از آموزش‌های این دوره بهره‌مند می‌شوند تا تخصص‌های لازم در زمینه تفسیر را فراگیرند.