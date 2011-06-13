مجموعه تصاویر نقش بسته شهدا بر دیوارهای شهر تهران منتشر می شود

احمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموعه تصاویر شهدای نقش بسته بر دیوارهای شهر تهران در سه جلد جمع آوری شده و آماده انتشار است که در این مجموعه، اطلاعات کامل مربوط به تصاویر موجود است.

وی اظهار داشت: این مجموعه تصاویر که به همت معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه سه تهران گردآوری شده است، شامل تصاویر شهدا و طرحهای اجرا شده بر روی دیوارهای شهر تهران بوده و به موضوع شهید و شهادت اختصاص دارد.

این مسئول اضافه کرد: گردآوری این تصاویر در طول چندین سال و با هدف انسجام و ارزیابی طرحهای موجود در سطح شهر و نیز آسیب شناسی و ارتقای کیفیت طرحهای آینده انجام شده است.

هدف اصلی این طرح گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است

وی با یادآوری این نکته که هدف اصلی این طرح گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است، افزود: هر جلد از کتابهای مذکور به همراه یک لوح فشرده شامل تصاویر در زاویه های مختلف ارائه می شود.

اسماعیلی تصریح کرد: حدود 42 تصویر از تصاویر شهدای نقش بسته بر دیوارهای شهر تهران کیفیت مناسبی ندارند و باید بازسازی شوند.

وی ادامه داد: در مجموع سه مجلد از این مجموعه، تعداد 182 طرح دیواری با مشخصات مکانی و ویژگی های مربوط به تصویر جمع آوری شده است که از این تعداد 42 باید مورد بازسازی قرار بگیرند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ گفت: شهرداری تهران، بنیاد شهید، ارتش، نیروی انتظامی و مردم به ترتیب بیشترین سهم را در کشیدن تصاویر شهدا بر روی دیوارها داشته اند.