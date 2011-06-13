استفاده از 521 دستگاه خودرو در طرح تابستانه پلیس گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد بذرافشان عصر دوشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی طرح تابستانه پلیس با اشاره به اجرای این طرح در تابستان هر سال گفت: بررسی های نشان از رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس در راستای تامین امنیت مسافران تابستانه است.

وی هدف از اجرای را تامین امنیت مسافران و افزایش احساس امنیت در بین مسافران و شهروندان عنوان کرد و گفت: پلیس گلستان برای اجرای این رزمایش بزرگ از اول تیر ماه در آمادگی کامل به سر می برد.

سرهنگ بذرافشان به تشکیل کمیته های مختلف انتظامی در راستای ارائه خدمات رسانی مطلوب به مسافران اشاره کرد.

وی گفت: کمیته پشتیبانی طرح تابستانه پلیس نیز در راستای تأمین امنیت مطلوب برای مسافران اقدام برگزاری جلسات مختلف کرده است و با بسیج کلیه امکانات نسبت به اجرای موفقیت آمیز این طرح تلاش خواهد کرد.





