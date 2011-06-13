قدردانی سخنگوی قوه قضائیه از مهر درباره گزارش زمین خواری

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دستگاه قضاء عصر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد موضوع زمین خواری 8 هزار متری در محدوده بازار تهران که خبرگزاری مهر اسناد آن را منتشر کرده گفت: در ابتدا از خبرنگار خبرگزاری مهر بابت انتشار این گزارش از همین تریبون و در حضور خبرنگاران و رسانه ها تشکر می کنم. بنده از این موضوع اطلاعی نداشتم و از این طریق آگاه شدم پس از آن بلافاصله با دادستان تهران تماس گرفته و دستور پیگیری را صادر کردم.

ده روز پیش خبرگزاری مهر گزارشی درباره هشت هزار متر زمین خواری در موقوفات امامزاده زید (ع) بازار تهران منتشر کرد. در این گزارش آمده است که یک سرمایه‌دار در حالی حدود هشت هزار متر زمین از زمینهای اطراف امامزاده زید بازار تهران را در سال 83 از آموزش و پرورش به قیمت 6 میلیارد تومان خریده که بنا به اعلام اداره اوقاف این موقوفات متعلق به امامزاده زید بوده و معامله از اساس غیرقانونی و غیرشرعی است.

این هشت هزار متر زمین که طبق اسناد موجود جزو موقوفات امامزاده زید بازار بوده است، از سال 1318 تا دهه 70 به عنوان مدرسه تاریخی حافظ کاربری آموزشی داشته است. همچنین پس از اعلام فروش این مدرسه تاریخی سازمان میراث فرهنگی این ساختمان را به دلیل قدمت تاریخی و معماری آن در فهرست آثار ملی به ثبت رساند.