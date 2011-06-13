خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس از دانشگاه آزاد قزوین دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتد پرس (AP) با سفر به شهر قزوین برای انعکاس موفقیت و دستاوردهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین روز دوشنبه در این دانشگاه حضور پیدا کردند.

امید خزانی، نویسنده، تهیه کننده و خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP) که در دو بخش تلویزیونی و متنی در ایران فعالیت می کند در خصوص این خبرگزاری اظهار داشت: خبرگزاری AP به عنوان یکی از دو خبرگزاری معتبر دنیاست که به بیش از یک هزار و 500 شبکه تلویزیونی دنیا سرویس می دهد و رویکرد آن تلاش برای انعکاس اخبار و رویدادها به صورت خنثی و مستقل است و ضمن بی طرفی به انعکاس اخبار و رویدادها می پردازد.

وی افزود: در ایران هم در دو بخش خبری و مستند رویدادهایی همچون موفقیتهای علمی، جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی انعکاس می یابد.

نویسنده، تهیه کننده و خبرنگار خبرگزاری AP یادآورشد: فعالیت این خبرگزاری در ایران بیشتر در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی است چرا که ایران به عنوان یک کشور بزرگ در منطقه از اهمیت بالا و تاثیرگذاری برخودار است.

خزانی تصریح کرد: اخباری مثل خشک شدن دریاچه ارومیه به عنوان سومین دریاچه بزرگ شور دنیا مطمئناً یک خبر مهم برای دنیاست که پوشش این اخبار که به مسائل زیست محیطی ارتباط دارد وظیفه خبرگزاری است.

وی بیان کرد: در بخش مستند نیز تهیه فیلم از جاذبه های طبیعی، آثار باستانی و تاریخی ایران به دلیل اینکه ایران جزو 10 کشور اول دنیا به لحاظ تعداد آثار تاریخی و فرهنگی است برای این رسانه اهمیت دارد و سوژه های مستندی همچون جاذبه های گردشگری و تاریخ مناطق مختلف ایران را به صورت فیلم تهیه و برای انعکاس در این شبکه به دفتر منطقه ای که در لندن قرار دارد ارسال می کنیم.

این خبرنگار یادآورشد: تهیه و پخش برنامه های مستند علمی همچون ابتکارات علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مانند ساخت خودروهای الکتریکی، خورشیدی، مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران از دیگر فعالیت های این رسانه در بخش مستند سازی است.



امید خزانی به انعکاس موفقیت های ایران در این خبرگزاری هم اشاره کرد و گفت: بنده و دیگر همکارانم که در این خبرگزاری خارجی و بین المللی فعالیت می کنیم قبل از هر چیز یک ایرانی هستیم و خیلی دوست داریم که برنامه ها و افتخارات کشورمان در رسانه ها منعکس شود چرا که می بینیم چند جوان با زحمات فراوان موفق به ابتکار و اختراع خاصی شده اند که باید رسانه ای شود.

وی تصریح کرد: تبلیغات منفی گسترده ای علیه ایران وجود دارد به همین دلیل ما به عنوان یک ایرانی باید از این رسانه خارجی استفاده کنیم تا چهره واقعی تری از ایران در ابعاد علمی، اختراعات، فن آوری ها، جاذبه های طبیعی و تاریخی را به جهانیان معرفی کنیم.

خزانی گفت: متاسفانه خیلی از مردم کشورهای دنیا هنوز فکر می کنند که مردم ایران از امکانات مدرن زندگی برخوردار نیستند و ما تلاش می کنیم این دیدگاه نسبت به ایران تغییر کند.

تهیه کننده و نویسنده خبرگزاری آسوشیتدپرس به پوشش گسترده خبری این رسانه در مسابقات بین المللی روبوکاپ اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه روبوکاپ مطرح بوده و به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به عنوان مطرح ترین دانشگاه ایران در زمینه مسابقات روبوکاپ افتخارات بسیاری برای کشورمان کسب کرده که روابط عمومی بسیار قوی و حرفه ای و تعامل گسترده ای که روابط عمومی این دانشگاه با خبرگزاری (AP) داشت موجب شد پوشش گسترده ای از مسابقات بین المللی روبوکاپ به خصوص در دو سال اخیر داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه در سازمان های ایران روابط عمومی جایگاهی خاصی ندارد و اکثر مدیران با رسانه ها همکاری مناسبی ندارند ولی به علت تعامل خیلی خوب روابط عمومی این دانشگاه برآن شدیم که مسابقات را پوشش دهیم.



امید خزانی به حضور تیم خبری خبرگزاری AP در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اشاره کرد و یادآورشد: کشوری که از عنصر

رسانه بهتر استفاده کند موفق تر است ودر این میان وقتی روابط عمومی در ایران ضعیف عمل کند و نخواهد که دست آوردهایش را منعکس کند نمی توانیم نگاه منفی دنیار را نسبت به خود عوض کنیم.

وی بیان کرد: وقتی که ما توانایی ارائه و نشان دادن دست آوردهای خود را نداشته باشیم نباید انتظار داشت بیگانه ها این کار را انجام دهند بلکه باید خودمان توانایی ها و دست آوردهای مان را عرضه کنیم و این مستلزم وجود روابط عمومی قوی و آگاه به رسانه است.



وی یادآورد شد: امروز برای تهیه گزارشی از روند ساخت و راه اندازی خودروی خورشیدی هاوین که توسط دانشمندان جوان

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ساخته شده است به این دانشگاه آمدیم تا با انعکاس زحمات این جوانان گمنام که با هزینه ای کم چنین

خودرویی را ساخته اند باعث بالا رفتن انگیزه آنان برای حضور در مسابقات جهانی استرالیا شویم.



خبرنگار AP افزود: بیشتر مردم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین را به واسطه مسابقات روبوکاپ می شناسند چرا که در این رقابتها افتخارات بسیاری برای کشورمان کسب کرده است و با این که این دانشگاه غیردولتی است ولی موفقیتهای اخیرش همچون کسب مقام اول مسابقات ملی خودروی الکتریکی و ساخت خودروی خورشیدی برای ما بسیار جالب بود که همه این افتخارات را در بین دانشگاه های معتبر ایران همچون صنعتی شریف، امیر کبیر و علم و صنعت که بودجه های کلان دولتی دارند به دست آورده است.

وی در پایان گفت: این دانشگاه دارای استانداردهای بین المللی است و از این که بعد از انقلاب در ایران چنین دانشگاهی ساخته شده است بسیار لذت بردیم.