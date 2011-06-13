بیداری اسلامی مربوط به فرهنگ و عمل جهادی در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی در جلسه نخبگان و پیشکسوتان جهادی استان خراسان رضوی ضمن تبریک سالروز تاسیس جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1358، گفت: جهاد یک شغل نیست، جهاد یک حیات طیبه‌ای است که تمام شئونات زندگی را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه خدمت به روستائیان و توجه به علم و فناوری و بهره‌برداری از علم و فناوری و کار فرهنگی چیزهایی است که رشد جهاد را به دنبال دارد، گفت: عمل جهاد سازندگی بهترین تصدیق فرهنگی جهادی به ملت ایران اسلامی است.

عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی در ادامه اظهار داشت: هیچکس بیداری اسلامی که در کشورها اتفاق افتاد و شرایط فعلی را محاسبه نکرده بود. یک تجزیه و تحلیل دقیقی در مغز مسلمانان از فرمایشات امام(ره) و خون شهدا و مجاهدت‌های رزمندگان در جبهه و جهادگران در میدان سازندگی آنچنان امکانی از انقلاب اسلامی در کشورها ایجاد کرد که با وجود ابرقدرت‌های غرب و شرق که نگذارند که پیام امام خمینی (ره) به سراسر دنیا برسد ولی به دنیا صادر شود و بر این اساس مردم به میدان آمدند و قلب‌هایشان را در مقابل گلوله‌ها و دیکتاتورها سپر کردند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تصریح کرد: آن ملتی که باور داشته باشد و جلوی گلوله‌ها و دشمنان بایستد، پیروز است. این بیداری اسلامی در کشورهای منطقه مربوط به فرهنگ و عمل جهادی در جمهوری اسلامی ایران است. پیام انقلاب اسلامی همه‌اش نور و نعمت برای مردم کشورهای جهان بود.

در پایان جلسه تعدادی از نخبگان، جهادگران و فرزندان شهدای جهادی تجلیل به عمل آمد.