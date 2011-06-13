توزیع 500 هزار بسته فرهنگی در بین شیرازیها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاه توضیح داد: این بسته آراسته، کتابهای متنوع آموزشی و شهروندی، لوح فشرده حاوی زیارتنامه، دعای فرج، واسونکهای اصیل شیرازی، سرگرمیهای مختلف، برشور و مسابقات گوناگون را در خود جای خواهد داد.

وی از ارائه برنامه های مختلف و متفاوت از سالهای گذشته برای تابستان امسال شهروندان شیرازی خبر داد و افزود: توزیع این بسته فرهنگی، حرکتی نوین در ارائه فعالیتهای فرهنگی شهرداری به شهروندان شیرازی است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز از تمام بخشهای خصوصی در زمینه های تجاری، صنعتی و خدماتی برای مشارکت در این اقدام ویژه دعوت کرد و افزود: این فرصت منحصربه فرد در ارائه بسته های فرهنگی به مردم از طریق توزیع به در منازل تمامی شهروندان شیرازی را نباید از دست داد.

فرخ زاده همچنین از پرکردن اوقات فراغت تابستان خانواده ها با برنامه ریزی مناسب و هزینه های معقول سخن گفت.

وی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، معرفی خدمات شهرداری به شهروندان، رونق فرهنگی و اقتصادی، آشنایی مردم با خدمات بخش خصوصی و... را ازجمله مزایای این بسته فرهنگی با محوریت آموزش شهروندی برشمرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز یکی دیگر از اهداف موثر در توزیع این بسته فرهنگی را افکار سنجی و رضایت سنجی از میزان آشنایی شهروندان با خدمات شهرداری عنوان کرد و افزود: به زودی با همکاری مشترک معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان فناوری شهرداری شیراز شاهد راه اندازی وب سایت، وبلاگ، تالارهای گفتگوی الکترونیک و آموزش مجازی شهروندی در سطوح مختلف خواهیم بود که در زمان مقرر اطلاع رسانی می شود.

فرخ زاده همچنین طرح غنی سازی اوقات فراغت شهروندان را یکی از اولویتهای کاری سازمان متبوعش در سال جاری برشمرد و افزود: در سال جاری فرهنگسراها، سالنهای ورزشی، نگارخانه ها و قرائتخانه ها به استقبال طرح غنی سازی اوقات فراغت خواهند رفت و در این خصوص خواستار همکاری مشترک و مساعدت بخش خصوصی هستیم.