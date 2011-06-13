به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی در جلسه ستاد مدیرت بحران که در خصوص برنامه ریزی جهت پیشگیری و مهار آتش سوزی های فصلی در مراتع استان تشکیل شد،عنوان داشت: کلیه دستگاههای اجرایی استان باید در راستای پیشگیری و مهار هر گونه حریق در مراتع استان حساسیت داشته باشند و در این خصوص نهایت همکاری را با منابع طبیعی داشته باشند.

وی تأکید کرد:باید تجهیزات و امکانات لازم در بین شهرستانها،بخش ها و دهیاری ها به نحوه مطلوب توزیع شود تا در بروز هرگونه حادثه احتمالی شاهد اطفاء حریق در کمترین زمان ممکن باشیم.

نجفی نقش نیروهای مردمی را در مهار و اطفاء آتش سوزی های احتمالی را بسیار مؤثر خواند و افزود: باید با آموزش دهیاران، نیروهای بسیجی در پایگاههای عشایری و ... در جهت تقویت آنها کوشید.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه با تقدیر از نیروهای نظامی و انتظامی در راستای همکاری با این ستاد در مواقع بحران عنوان کرد: در سال گذشته هفت درصد آتش سوزی ها توسط نیروهای نظامی اعم از سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش مهار شد که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی افزود: تدابیری اندیشیده شده است که اگر در منطقه ای آتش سوزی رخ داد پس از مهار آن تا 24 ساعت بعد آن منطقه تحت کنترل قرار گیرد تا از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

نجفی همچنین با اشاره به وجود گرد و غبار در استان و احتمال لغو بسیاری از پروازها در فرودگاه کرمانشاه ،تصریح کرد: خوشبختانه با خرید دستگاهR.V.R و نصب آن در تجهیزات فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه که تنها فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تهران مجهز به این سیستم است، لغو بسیاری از پروازها به حداقل خواهد رسید.