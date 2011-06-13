دشمن سرمایه گذاری کلانی برای انحراف جوانان ایران انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر در ابتدای این کارگاه سردار سید مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی نیروهای مسلح با اشاره به تلاش دشمنان انقلاب اسلامی ایران برای به انحراف کشاندن جوانان و نوجوانان، گفت: باید هشیار باشیم.

وی تاکید کرد: آنها برنامه‌ریزی‌های فراوانی انجام داد‌ه و سرمایه گذاری‌های کلانی کرده‌اند تا جوانان را به انحراف کشانده و از این طریق به خواسته‌های خودشان برسند در حالی که به فضل الهی در این جبهه نیز همچون گذشته شکست خواهند خورد.

همچنین پس از سخنان سردار جزایری، دکتر عامری به همراه سردار حاجی نجار و دکتر حمید ضیایی پرور در یک پانل تخصصی، به ایراد سخنان خود پرداختند.

در این پانل حاجی نجار عرصه شناسی جنگ نرم، عامری مصادیق جنگ نرم و دکتر حمید ضیایی پرورویژگی های شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر جوامع انسانی را بررسی کردند.

در پانل دوم نیز مهندس حق‌وردی، بازی های رایانه‌ای و تأثیر آن بر جامعه انسانی را مورد بررسی قرار داد. همچنین خوش‌فر در مورد جامعه ‌شناسی عرفان‌های نوظهور به ارائه مطالب خود پرداخت.