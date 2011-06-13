  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

غزالی:

شناسنامه الکترونیکی در چهار محال و بختیاری صادر می شود

شناسنامه الکترونیکی در چهار محال و بختیاری صادر می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره ثبت احوال استان چهار محال و بختیاری از صدور شناسنامه الکترونیکی در سالهای آتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ،محمد رسول غزالی عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی  خود از صدور شناسنامه های مکانیزه جدید در استان خبر داد و اظهار داشت: برای جایگزین کردن شناسنامه های قدیمی افراد بالای پانزده سال می توانند اقدام به تعویض شناسنامه کنند و شناسنامه مکانیزه دریافت کنند.

وی افزود: اولویت  تعویض شناسنامه با افرادی است که اطلاعات  شناسنامه آنها خوانا نیست، یا شناسنامه آنها گم شده و یا تغییر مندرجات در شناسنامه دارند.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای برنامه پنجم به دنبال ظرفیت های بخش خصوصی در اداره خدمات سه جلدی به مردم هستیم تصریح کرد: با افتتاح سه دفتر در ارائه خدمات الکترونیکی بخشی از خدمات هویت ملی به بخش خصوصی در حمایت دولت از بخش خصوصی صورت گرفته است.

غزالی با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار دفتر پیشخوان دولت در استان در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش سفر افتتاح شده است تصریح کرد: از این تعداد دو دفتر در شهرکرد، یک دفتر درجونقان و فرخشهر ایجاد شده است .
 

کد خبر 1334652

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها