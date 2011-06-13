شناسنامه الکترونیکی در چهار محال و بختیاری صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر ،محمد رسول غزالی عصر دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود از صدور شناسنامه های مکانیزه جدید در استان خبر داد و اظهار داشت: برای جایگزین کردن شناسنامه های قدیمی افراد بالای پانزده سال می توانند اقدام به تعویض شناسنامه کنند و شناسنامه مکانیزه دریافت کنند.

وی افزود: اولویت تعویض شناسنامه با افرادی است که اطلاعات شناسنامه آنها خوانا نیست، یا شناسنامه آنها گم شده و یا تغییر مندرجات در شناسنامه دارند.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای برنامه پنجم به دنبال ظرفیت های بخش خصوصی در اداره خدمات سه جلدی به مردم هستیم تصریح کرد: با افتتاح سه دفتر در ارائه خدمات الکترونیکی بخشی از خدمات هویت ملی به بخش خصوصی در حمایت دولت از بخش خصوصی صورت گرفته است.

غزالی با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار دفتر پیشخوان دولت در استان در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش سفر افتتاح شده است تصریح کرد: از این تعداد دو دفتر در شهرکرد، یک دفتر درجونقان و فرخشهر ایجاد شده است .

