به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال عصر امروز دوشنبه با حضور مهدی تاج، عزیزالله محمدی، علیرضا علیپور، غلامرضا بهروان، ملک آباد و اسماعیل حسن‌زاده در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این نشست درباره تخلفات ارائه شده از سوی باشگاه‌ها و شکایت‌های رسیده از سوی برخی افراد بحث وتبادل نظر شد و موارد زیر به تصویب رسید:

1- هرگونه پرداخت مالی به بازیکنان، کادر فنی و عوامل فوتبال در قالب پاداش و حقوق باید از چک و حساب‌های رسمی باشگاه‌ها به حساب رسمی افراد پرداخت شود و هرگونه پرداخت از طرق دیگر ممنوع است.

2- تمامی قراردادهای مالی منعقد شده بین بازیکنان و کادر فنی و باشگاه‌ها می باید شفاف و عندالزوم قابل انتشار باشد.

3- باشگاه‌ها قبل از شروع لیگ می بایست با همه عوامل خود تسویه کنند.

4- رعایت سقف قراردادها برای کلیه باشگاه‌ها الزامی بوده و در این خصوص باشگاه‌ها جهت ایجاد تراز مالی مثبت و رعایت ضوابط AFC و FIFA و اینکه بتوانند مجوز فعالیت داشته باشند، لازم است.