۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

هیئت تخلفات حرفه‌ای تصویب کرد:

شفاف بودن قرارداد مالی باشگاه‌ها/ الزامی بودن رعایت سقف قراردادها

اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در نشست عصر امروز خود ضمن تاکید بر رعایت سقف قرارداد از سوی باشگاه‌ها بر شفاف بودن قرارداد مالی باشگاه‌ها تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال عصر امروز دوشنبه با حضور مهدی تاج، عزیزالله محمدی، علیرضا علیپور، غلامرضا بهروان، ملک آباد و اسماعیل حسن‌زاده در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این نشست درباره تخلفات ارائه شده از سوی باشگاه‌ها و شکایت‌های رسیده از سوی برخی افراد بحث وتبادل نظر شد و موارد زیر به تصویب رسید:

1- هرگونه پرداخت مالی به بازیکنان، کادر فنی و عوامل فوتبال در قالب پاداش و حقوق باید از چک و حساب‌های رسمی باشگاه‌ها به حساب رسمی افراد پرداخت شود و هرگونه پرداخت از طرق دیگر ممنوع است.

2- تمامی قراردادهای مالی منعقد شده بین بازیکنان و کادر فنی و باشگاه‌ها می باید شفاف و عندالزوم قابل انتشار باشد.

3- باشگاه‌ها قبل از شروع لیگ می بایست با همه عوامل خود تسویه کنند.

4- رعایت سقف قراردادها برای کلیه باشگاه‌ها الزامی بوده و در این خصوص باشگاه‌ها جهت ایجاد تراز مالی مثبت و رعایت ضوابط AFC و FIFA و اینکه بتوانند مجوز فعالیت داشته باشند، لازم است.

