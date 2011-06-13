به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال عصر امروز دوشنبه با حضور مهدی تاج، عزیزالله محمدی، علیرضا علیپور، غلامرضا بهروان، ملک آباد و اسماعیل حسنزاده در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد.
در این نشست درباره تخلفات ارائه شده از سوی باشگاهها و شکایتهای رسیده از سوی برخی افراد بحث وتبادل نظر شد و موارد زیر به تصویب رسید:
1- هرگونه پرداخت مالی به بازیکنان، کادر فنی و عوامل فوتبال در قالب پاداش و حقوق باید از چک و حسابهای رسمی باشگاهها به حساب رسمی افراد پرداخت شود و هرگونه پرداخت از طرق دیگر ممنوع است.
2- تمامی قراردادهای مالی منعقد شده بین بازیکنان و کادر فنی و باشگاهها می باید شفاف و عندالزوم قابل انتشار باشد.
3- باشگاهها قبل از شروع لیگ می بایست با همه عوامل خود تسویه کنند.
4- رعایت سقف قراردادها برای کلیه باشگاهها الزامی بوده و در این خصوص باشگاهها جهت ایجاد تراز مالی مثبت و رعایت ضوابط AFC و FIFA و اینکه بتوانند مجوز فعالیت داشته باشند، لازم است.
