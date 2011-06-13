تعاونیهای تولیدی می توانند واسطه ها را حذف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناطق معین الدین عصر دوشنبه در دیدار با مدیران تشکل و تعاونی های روستایی، کشاورزی و تولیدی شهرستان بوئین زهرا در محل تعاون روستایی قزوین اظهارداشت: در راستای پیشبرد اهداف شبکه عظیم تعاون روستایی باید به دنبال شناسایی مکان های مناسب در خصوص ایجاد تعاونی های جدید برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد باشیم.

وی افزود: تعاونی و تشکلهای این استان قابلیت مطرح و الگو شدن در سطح کشور را دارند.

این مسئول بیان کرد: با توجه به اینکه تشکلها و تعاونی های روستایی، کشاورزی و تولیدی استان در جایگاه خوبی قرار دارند باید با همت مضاعف، تلاش کنیم تا جایگاه تعاونی ها و تشکل های استان قزوین را در سطح کشور بالاتر برده و به عنوان الگوی تمامی تشکلها در سطح کشور قرار گیرند.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده است، عنوان کرد: شبکه تعاون روستایی استان قزوین از تشکلها و تعاونی های با ظرفیت بسیار بالا برخوردار است و شهرستان بوئین زهرا دارای بیشترین توانمندی از نظر سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و همچنین دامداری های نمونه در سطح استان است.

معین الدین در خصوص عرضه محصولات کشاورزی گفت: برای عرضه محصولاتی با کیفیت بالاتر باید کمیته ای از کارشناسان خبره و فنی جهت قیمت گذاری و کنترل کیفیت تشکیل شود تا محصولات با کیفیتی مطلوب به دست مصرف کننده برسد که این کار موجب حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی می ‌شود.

در این دیدار هر یک از مدیران تشکلها و تعاونی های تولیدی این شهرستان مسائل، نیازها و مشکلات شرکتها ی خود را مطرح کردند.