به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستیمهر در مورد اردوی تیم فوتبال نوجوانان ایران در اصفهان ضمن بیان مطلب فوق افزود: اردوی بسیار مفیدی در کمپ صفائیه اصفهان داشتیم زیرا زمین خوبی در اختیار ما گذاشته شده بود. در این اردو در تمرینات صبح و عصر دنبال رفع مشکلات فنی تیم بودیم که خوشبختانه تا حدود زیادی برطرف شد.
وی با بیان اینکه "در اردوی اصفهان به دلیل اینکه با چهار تیم مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر نوجوانان تعامل داشتیم، بازی تدارکاتی انجام ندادیم تا بازیکنان این باشگاهها آسیب نبینند"، اضافه کرد: از 26 خرداد اردوی جدید تیم نوجوانان آغاز میشود و عصر یکشنبه هفته آینده یک دیدار دوستانه انجام میدهیم. پس از استراحت بازیکنان از سوم تا هفتم تیرماه اردوی مرحله بعدی ما برگزار میشود. از هفتم تیرماه نیز کار ما با نفرات اصلی آغاز خواهد شد.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان در پاسخ به این سئوال که "چرا اردوهای تیم ملی نوجوانان فشرده و پشت سر هم است؟"، تاکید کرد: اگر دست خودمان بود فواصل دو سه روزه اردوها را هم برمیداشتیم اما وقت کم است و باید برای آموزش نوجوانان زیاد کار کنیم زیرا کار در این رده سخت است. 20 درصد کار فنی و 80 درصد کارهای غیرفنی مثل آموزش ادب، معرفت، طرز راه رفتن، غذا خوردن و خیلی از کارهای دیگر است. ما در این رده واقعا کار سختی داریم و وقت کمی در اختیارمان است.
وی با اشاره به وضعیت درسی بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران خاطر نشان کرد: براساس گزارش سرپرست تیم به وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی و حسن نیت دوستان قرار شد به این جهت که بازیکنان ما ضربه نخورند، امتحانات نفرات تیم نوجوانان به بعد از رقابتهای مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا در عراق موکول شود.
دوستیمهر اضافه کرد: از کمیتههای روابط بین الملل و جوانان خواستهایم فیلم دیدارهای تیمهای قطر، عراق، سریلانکا و افغانستان، حریفان ایران در رقابتهای مقدماتی را تهیه کنند تا بتوانیم آنها را آنالیز کنیم. همچنین از کمیته پزشکی میخواهیم یک پزشک تمام وقت برای تیم نوجوان انتخاب کنند تا از این نظر هم مشکلاتمان برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: من از همین جا اعلام خطر می کنم. سه ماه وقت داریم و در این زمان بازیکنانی که در اختیار داریم بسیار خام و کم تجربه هستند. تیم نوجوانان در گروه سختی قرار گرفته و باید حداقل 2 تورنمنت داخلی را پشت سر بگذاریم تا بازیکنان بتوانند به شرایطی که میخواهیم نزدیک شوند، گرچه معتقدم پیش از حضور در عراق دستکم باید 10 بازی تدارکاتی داشته باشیم.
دوستیمهر با بیان اینکه امروز با علی کفاشیان دیدار کرده و فوت پدرشان را از طرف کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران تسلیت گفته است، خاطر نشان کرد: از همه کارشناسان، قلم بدستان، رسانهها و جامعه فوتبال میخواهم در این سه ماه باقیمانده به رقابتهای انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا هر طور که میتوانند برای پیشرفت این تیم به ما کمک کنند و حمایتهای خود را از ما دریغ نکنند تا با یاری این دوستان بار دیگر تیم فوتبال نوجوانان را به جام جهانی ببریم.
نظر شما